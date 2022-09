Grande ABC tem 45 nomes a federal

Da Redação



29/09/2022 | 08:47



Na eleição de domingo, os eleitores das sete cidades terão a chance de aumentar a representatividade do Grande ABC na Câmara dos Deputados dos Deputados. No último pleito, em 2018, foram eleitos apenas dois deputados federais que têm como domicílio eleitoral cidades da região: Alex Manente (Cidadania) e Vicentinho (PT), ambos de São Bernardo, ainda que com atuação regional. No caso de Santo André, há pelo menos duas décadas a cidade não tem um representante direto em Brasília.

Na disputa de agora, 45 candidatos de 23 partidos políticos das mais diferentes correntes ideológicas colocaram seus nomes à disposição para buscar uma cadeira no Parlamento federal representando as sete cidades.

Com maior número de eleitores no Grande ABC, São Bernardo também é o município que mais apresentou opções para os eleitores paulistas: são 12 nomes. Santo André, segundo maior colégio eleitoral da região, também ocupa a segunda posição no ranking de candidatos, com 11. Mauá e Diadema vêm em seguida, com sete nomes cada. São Caetano tem cinco; Ribeirão Pires, dois e Rio Grande da Serra, um.

Entre os nomes da região (veja lista completa abaixo) que pleiteam vaga de deputado federal há dois atuais vic-eprefeitos, uma ex-vice-prefeita, um atual e um ex-deputado estadual, um ex-prefeito e três atuais vereadores.

A Câmara tem 513 parlamentares, divididos proporcionalmente por estados. São Paulo elege a cada quatro anos 70 deputados federais.