Tim Maia faria 80: veja as músicas mais tocadas do cantor

29/09/2022 | 08:55



Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, faria 80 anos ontem (quarta-feira, 28). A sua morte, em março de 1998, interrompeu uma das carreiras musicais mais talentosas e polêmicas do Brasil, mas as suas canções continuam vivas e fazem sucesso até hoje.

“Não quero dinheiro” foi a música de autoria de Tim Maia mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil. “Você” e “Azul da cor do mar” completam o top 3. Essa última, inclusive, foi a canção do artista mais gravada até hoje.

Com um repertório que marcou a história da música brasileira, Tim Maia deixou 205 músicas e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas, nos últimos 10 anos, foi proveniente dos segmentos de Show, Rádio, TVs e Música ao Vivo. O que correspondem a mais de 75% do que é destinado a ele.

É importante destacar que seus herdeiros continuam a receber os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), de acordo com a lei do direito autoral (9.610/98).

Ranking de músicas de autoria de Tim Maia mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública

(Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Não quero dinheiro Você Azul da cor do mar Do Leme ao Pontal Sossego Vale tudo Não vou ficar Imunização racional Réu confesso Chocolate Acenda o farol Ela partiu – Beto Cajueiro, em parceria com Tim Maia Você e eu, eu e você Bom senso Guiné Bissau, Moçambique e Angola Essa tal felicidade Rational culture Cristina – Bill Cesar, em parceria com Tim Maia Se me lembro faz doer Vou com gás

Top 10 das músicas de autoria de Tim Maia mais gravadas