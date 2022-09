Região reúne 2.151.530 pessoas aptas a votar no primeiro turno das eleições

Da Redação



29/09/2022



Dois milhões, cento e cinquenta e um mil e quinhentos e trinta moradores do Grande ABC estão aptos a votar neste domingo. O número é 2,69% maior que o de quatro anos atrás, quando havia 2.094.986 moradores das sete cidades com título de eleitor ativo. Os dados são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em relação a 2018, todos os municípios da região registraram aumento no número de eleitores. A cidade com maior quantidade de eleitores segue sendo São Bernardo, que possui 639.960 moradores com título. O contingente equivale a 1,84% de todos os brasileiros habilitados a votar. Rio Grande da Serra, por sua vez, é o menor colégio eleitoral no Grande ABC, com 35.759 votantes.

Em todo o Brasil, de acordo com o TSE, são 156.454.011 eleitores. Desde o último pleito presidencial foram agregados 9,1 milhões de pessoas, crescimento acima de 6%. A maior parcela dos brasileiros com título é formada por mulheres. São 82,3 milhões de eleitoras, ou 52,65% do total.

Já os homens aptos a votar em 2022 são 74.044.065. Proporcionalmente, houve leve queda na participação masculina no eleitorado, de 47,45% para 47,33%. Trinta e seis mil pessoas preferiram não declarar o gênero ao tirar o título.