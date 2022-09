Dia da Marca: LAUNCH tem ofertas especiais até 5 de outubro no AliExpress

Da Redação

Do 33Giga



29/09/2022 | 03:55



O evento de três dias do AliExpress, Dia da Marca LAUNCH, conta com descontos adicionais para os fãs da LAUNCH. Estas serão as maiores ofertas do ano, com negócios de até 80% off.

A LAUNCH, principal concorrente no mercado global de reposição automotiva, fará parte do Dia da Marca do AliExpress, maior site de e-commerce do mundo, entre os dias 3 e 5 de outubro. Durante este evento, os últimos lançamentos da empresa estarão em promoção para os clientes LAUNCH.

Consumidores da empresa da Arábia Saudita e do Brasil serão os primeiros a ter acesso ao festival, com ofertas especiais do LAUNCH X431 V, dispositivo de diagnóstico automotivo, o lançamento CR919E e muito mais.

As pessoas podem adicionar a loja oficial da LAUNCH no AliExpress em suas listas de favoritos para conferir novos produtos, a partir deste link: https://launch.aliexpress.com/store

Como uma empresa renomada, a LAUNCH tem sido uma das marcas mais influentes na área de diagnóstico de carros.

Os produtos participando desse super Dia da Marca são:

LAUNCH X431 V 4.0, que está no topo das vendas há anos.

Um aparelho de diagnóstico automotivo de alto custo-benefício, que realiza uma avaliação de todo o sistema, possui mais de 31 serviços de redefinição, como codificação ECU, teste ativo e muito mais. A conexão é via Bluetooth, e o dispositivo é equipado com um conector padrão DBS Car V. Também vem com AutoAuth para SGW FCA.

Além disso, por conta da demanda do mercado e do feedback dos consumidores,

A LAUNCH lançou um novo LAUNCH CRP919E, adicionando outras redefinições de reparos e mais de 29 serviços de manutenção. Além disso, ao acrescentar um protocolo DoIP CAN FD, o dispositivo suporta mais veículos; realiza diagnóstico de todos os tipos de DTC; visualiza, representa graficamente e registra dados PIDs OBDII; sustenta controles bidirecionais, teste de atuação e todas as outras funções de diagnóstico.

Para mais produtos serem aproveitados no Dia da Marca LAUNCH, siga o link oficial: https://launch.aliexpress.com/store

Fundada em 1992, a LAUNCH tem se comprometido com as pesquisas na área de tecnologias automotivas, fornecendo para os consumidores serviços como design de softwares, manutenção, atualização e suporte pós-venda relacionado à inspeção automotiva. A empresa também sempre aderiu ao espírito de profissionalismo e inovação.

Nós sempre temos como nossa grande missão agregar valor aos consumidores, alcançando, com frequência, avanços nas funcionalidades dos produtos e atualizando constantemente a experiência do usuário.

O Dia da Marca LAUNCH está prestes a começar – será realizado entre 3 e 5 de outubro. Confira e aproveite o grande evento.