Vini ganha Prova Do Fazendeiro em A Fazenda 14!

29/09/2022 | 01:10



Noite de Prova do Fazendeiro em A Fazenda 14! Dessa vez, quem disputou o famoso chapéu e o comando da sede foi Ingrid, Rosi e Vini. Sendo importante lembrar que quem ganhasse a prova se livrava da roça e mandava os outros dois direto para berlinda.

A disputa era baseada em memória, sorte e um pouquinho de estratégia. Os competidores tinham que se arriscar em um jogo de tabuleiro. Para ganhar, eles precisavam descobrir o caminho correto até o sino. Alguma casinhas tinham o chão firme, já outras derrubavam os peões no chão - fazendo com que eles tivessem que voltar para o início do caminho.

Neste jogo, quem levou a melhor foi Vini.

Portanto, Deborah, Ingrid e Rosiane estão na Roça.

Você gostou do resultado? Quem você quer que deixe o jogo?