Coritiba supera Ceará em duelo direto e respira na briga contra o rebaixamento

28/09/2022 | 21:43



Mesmo com o clima bem frio, o Coritiba fez valer o mando de campo e conquistou uma vitória muito importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, recebeu o Ceará, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e venceu por 1 a 0, pela 28.ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Fabrício Daniel, ainda no primeiro tempo. O VAR acionou o árbitro duas vezes, anulando um pênalti para os mandantes e um possível gol de empate dos cearenses.

Esta foi a terceira vitória seguida como mandante do Coritiba, que agora soma 31 pontos, em 15.º lugar, e se garante mais uma rodada fora do Z-4. O time ultrapassou justamente o Ceará, que segue com 31, mas em 16.º, uma posição fora da degola. Além de sofrerem a segunda derrota seguida, os cearenses não vencem como visitantes há sete jogos.

A partida começou movimentada e, com a dificuldade de ambas as partes de furar a defesa, as finalizações fora da área foi a saída encontrada. O Ceará arriscou com Vina, que chutou rasteiro da meia-lua, mas Gabriel defendeu sem problemas. O Coritiba respondeu com Bruno Gomes em chute colocado e perigoso, mas para fora.

Os visitantes ainda tiveram três boas chegadas, em novo chute de Vina de longe, que saiu por cima, cabeçada de Jô defendida por Gabriel e outra finalização de longe, desta vez de Richard, interceptada pela defesa.

Mas quem abriu o placar foi o Coritiba. Aos 29 minutos, Natanael foi acionado na direita e cruzou para a área. Alef Manga ajeitou de cabeça e Fabrício Daniel tomou a frente da marcação para chutar forte e marcar o gol. Os mandantes ainda tiveram chance com Warley, enquanto o Ceará assustou em chute colocado de Mendoza, de fora da área, que saiu por cima.

Mesmo à frente do placar, o Coritiba seguiu buscando o ataque e chegou bem no segundo tempo, com chute de Boschilia para fora e cobrança de falta de Rafael Santos, defendida por João Ricardo. Vina e Mendoza eram os mais ativos do lado do Ceará, mas pararam na boa atuação do goleiro Gabriel.

O VAR ainda entrou em cena duas vezes para mudar o rumo da partida. Primeiro, Raphael Claus marcou pênalti para o Coritiba, mas após revisão não viu falta de Richard em cima de Warley. Minutos depois, o Ceará empatou com cabeçada de Marcos Victor após cobrança de falta. O VAR, porém, analisou o lance e viu impedimento. O Coritiba segurou bem a bola nos minutos finais e o Ceará teve muita dificuldade para chegar ao ataque, não conseguindo mudar o placar.

O primeiro a voltar a campo é o Ceará, que recebe o América-MG já no próximo sábado, às 15h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O jogo da 29.ª rodada do Coritiba é contra o São Paulo, mas foi adiado por conta da participação do rival na final da Copa Sul-Americana. Assim, os paranaenses voltam a campo na quinta-feira (6), às 19h, no Allianz Parque, diante do Palmeiras, em São Paulo (SP), pela 30.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 CEARÁ

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Guillermo de los Santos, Luciano Castán e Rafael Santos; Trindade, Bruno Gomes e Robinho (Boschilia); Warley (José Hugo), Alef Manga (Léo Gamalho) e Fabrício Daniel (Bernardo). Técnico: Guto Ferreira.

CEARÁ - João Ricardo; Michel, Messias (Marcos Victor), Lucas Ribeiro e Victor Luis; Richard Coelho, Richardson (Guilherme Castilho) e Lima (Erick); Vina, Mendoza (Iury Castilho) e Jô (Vásquez). Técnico: Lucho González.

GOL - Fabrício Daniel, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán e Fabrício (Coritiba). Marcos Victor, Victor Luis, Richardson e Vina (Ceará).

RENDA - R$ 167.045,00

PÚBLICO - 14.735 total (13.376 pagantes)

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).