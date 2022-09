Áustria fará verificações na fronteira eslovaca para deter imigrantes

28/09/2022 | 18:56



/09/2022 - A Áustria anunciou nesta quarta-feira que começará a cobrar documentos de viagem em sua fronteira com a Eslováquia. A decisão ocorre após uma decisão semelhante da República Tcheca, de impedir a entrada de imigrantes sem autorização.

As verificações estavam marcadas para começar à meia-noite de quarta-feira e inicialmente serão aplicadas em 11 passagens de fronteira por dez dias, disse o governo austríaco.

O Ministério do Interior austríaco diz que os controles de fronteira visam impedir que os contrabandistas de imigrantes usem a Áustria como uma rota alternativa, uma vez que as verificações da República Tcheca em sua fronteira com a Eslováquia comecem na quinta-feira.

"Temos que reagir antes que os contrabandistas reajam", disse o ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner.