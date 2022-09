Tottenham e ex-zagueiro da seleção inglesa condenam racismo contra Richarlison

28/09/2022 | 18:50



A banana atirada contra o atacante Richarlison, da seleção brasileira, durante o amistoso contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris, deixou Rio Ferdinand revoltado. O ex-zagueiro da seleção da Inglaterra pediu às autoridades do futebol que combatam com mais vigor o racismo.

Ferdinand ofereceu seu apoio ao atacante do Tottenham e deu sua opinião em seu canal na internet. "Não estou dizendo que o futebol pode mudar ou curar o racismo porque eu seria um idiota em pensar isso, mas o futebol pode desempenhar um bom papel em destacar problemas, permanecer forte e unificado para fazer com que as autoridades e poderes sejam colocados em prática para proteger as pessoas, mas isso não está acontecendo. É desanimador."

Zagueiro do Manchester United de 2012 a 2014, Ferdinand continuou: "Você tem seus próprios filhos acordando e dizendo: 'Pai, você viu aquela banana jogada no campo em Richarlison?' É uma loucura."

Richarlison, após a partida, afirmou que o racismo continuará "todos os dias e em todos os lugares" se uma punição severa não for aplicada. No início deste mês, Richarlison apoiou o compatriota Vinicius Jr., que também sofreu ataques racistas antes do clássico do Real Madrid com o Atlético de Madrid.

Antes do jogo com a Tunísia, a seleção brasileira, pentacampeã mundial Brasil, havia posado para fotos com uma faixa antirracismo que dizia: "Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas em nossas camisas".

TOTTENHAM

O clube inglês, no qual Richarlison atua na Premier League, condenou o ataque racista sofrido pelo seu jogador. "Estamos enojados com o ataque racista sofrido por Richarlison no jogo de ontem à noite entre Brasil e Tunísia. Isto não cabe no futebol, nem em nenhum lugar. Estamos com você, Richy", disse a mensagem postada no perfil oficial do time nas redes sociais.