Marília Gabriela volta ao ar com programa de entrevistas no YouTube

28/09/2022 | 17:30



Estreia nesta quarta, 28, o novo programa de Marília Gabriela. Afastada da televisão aberta desde 2015, quando deixou o comando do De Frente com Gabi, no SBT, a apresentadora tem trabalhado em seu próprio canal no YouTube e em 2016 comandou um remake do programa TV Mulher no Canal Viva.

Marília Gabriela volta a receber personalidades, agora, em entrevistas transmitidas pelo YouTube. Em Gabi de Frente de Novo, a artista conversa com convidados no formato que a consagrou na televisão. A primeira temporada traz influenciadores como Hugo Gloss, Léo Picon, Bianca Andrade, Juliette Freire, Mc Cabelinho, Patrícia Ramos, Camila Coutinho e o próprio filho e diretor executivo do programa, Theodoro Cochrane.

O programa vai ao ar no YouTube, todas as quartas, às 18h. No episódio de estreia Marilia Gabriela conversa com Juliette Freire. "Gabi de Frente de Novo, minha mãe, de volta, hoje, entrevistando Juliette, porque ela não está de brincadeira e vai reestrear bombando", disse o filho da apresentadora, Theodoro Cochrane, em seus stories no Instagram.