Mulher de ciclista assaltado arrecada mais de R$ 15 mil em 'vaquinha' virtual

Da Redação



28/09/2022 | 16:45





Em dois dias, a mulher do ciclista assaltado por gangue no acostamento do km 18 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, conseguiu arrecadar mais de R$ 15 mil após fazer ''vaquinha'' na internet. Até as 16h desta quarta-feira (28), já havia R$ 16.546,20.

O marido dela é o educador físico Guilherme Trevisani, de 46 anos, que foi derrubado por um dos assaltantes da gangue, no último domingo (25) e sofreu ferimentos leves. Os criminosos levaram a bicicleta, avaliada em R$ 15 mil, e que, segundo a mulher, era usada para trabalhar.



Toda a ação foi gravada por outro ciclista que seguia atrás do educador com uma câmera acoplada ao capacete. As imagens viralizaram nas redes sociais.



Ao todo, conforme informações do site em que foi feita a vaquinha, 140 pessoas fizeram doações. "É comovente! Faltam palavras para o agradecimento. Não imaginava alcançar a meta em tão pouco tempo", escreveu Patricia Aparecida Araujo, mulher do ciclista assaltado, no site.



Segundo ela, apesar da meta ter sido atingida a campanha continuará ativa. "Gostaríamos de extender a mobilização para seguir chamando a atenção para a questão da mobilidade urbana e dos desafios relacionados. Vamos seguir com essa corrente".

Veja o momento em que ciclista é roubado: