Bia Miranda é detonada por participantes de A Fazenda: - Zero carisma

Eita! Parece que Bia Miranda se tornou alvo de críticas em uma conversa entre Tati Zaqui, Alex Gallete e Pelé após a formação da segunda roça, que já havia esquentado a noite dos peões.

Na área externa da sede, o trio falou que a influenciadora parece que está no confinamento obrigada. Além disso, afirmaram que ela é zero carisma.

- Ela é zero carisma, eu apelidei. Não gente, não é possível, parece que ela está aqui obrigada.

Pelé então contou que deu bom dia à peoa, mas ela não respondeu. Segundo ele, Bia respondeu apenas as pessoas do seu grupo, Pétala e Deolane.

Se tem polêmica no confinamento, tem fora também! A mãe de Bia Miranda usou as suas redes sociais para criticar Gretchen após a eterna rainha do bumbum afirmar que não quer ver seu nome vinculado ao da peoa. EIta!