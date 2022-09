Amazon: veja novidades para Echo Show, Alexa e Fire TV que chegam em breve ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



28/09/2022 | 14:55



A Amazon apresentou hoje (28), em um evento virtual para imprensa global, novos dispositivos, recursos e serviços. Entre os destaques, Echo Studio é atualizado com nova tecnologia de áudio que estará disponível gratuitamente por meio de atualização de software, além de também ter nova opção de cor branca.

Outro ponto que chamou a atenção do 33Giga é a Interface Fire TV. Agora, disponível como opção para uso no Echo Show 15 – será possível usar vários aplicativos existentes em dispositivos Fire TV no Echo Show 15.

Abaixo, confira o resumo do que foi apresentado.

Echo Studio – Agora, com tecnologia de áudio aprimorada

Uma das novidades anunciadas e que será disponibilizada em breve para os brasileiros é a atualização do Echo Studio. Este, que é o smart speaker da Amazon desenvolvido para proporcionar o melhor alcance de som, agora se torna ainda melhor com a nova tecnologia de processamento de áudio espacial e extensão de faixa de frequência.

O processamento de áudio espacial – criado especialmente para o Echo Studio – foi desenvolvido para aprimorar o som estéreo, fazendo com que as músicas e trilhas sonoras de filmes pareçam mais próximas do ouvinte com maior amplitude, clareza e presença.

Ele espelha o desempenho de um sistema estéreo de alta fidelidade. Assim, as performances vocais estão mais presentes no centro, enquanto os instrumentos em estéreo são definidos mais claramente nas laterais, criando uma experiência sonora mais imersiva, que reproduz a intenção do artista.

Além disso, a tecnologia de extensão de faixa de frequência oferece melhor performance, melhoria na clareza da voz e graves mais profundos. Essas atualizações são adicionais ao suporte existente do Echo Studio para Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

Quem já possua o Echo Studio terá acesso à nova tecnologia de áudio por meio de atualização de software pela internet. Além disso, a Amazon também está lançando a opção do Echo Studio na cor branca, que começará a ser vendido no Brasil em breve.

Echo Show 15 com interface Fire TV

A Amazon disponibilizará em breve para todos os dispositivos Echo Show 15, sem custo adicional para os clientes, integração do dispositivo com a interface disponível em dispositivos da família Fire TV. Com isso, eles terão acesso a muitos dos aplicativos hoje disponíveis no Fire TV, além de todas as funcionalidades já existentes no Echo Show 15.

Com a interface Fire TV no Echo Show 15, clientes poderão tocar na tela para navegar pelos aplicativos de Fire TV, pedir para abrir aplicativos e buscar conteúdos por voz pela Alexa, e também poderão optar por usar um Controle Remoto por Voz com Alexa para Fire TV (3ª geração), que será vendido separadamente. Também será possível usar o aplicativo gratuito do Fire TV como controle remoto para o Echo Show 15.

Clientes que possuem outros dispositivos Fire TV também terão atalhos, por meio de um widget na tela do Echo Show 15, para aplicativos ou conteúdo assistidos recentemente em sua TV, além de sua lista de reprodução pessoal.

Ao trazer a interface Fire TV para o Echo Show 15 como forma de entretenimento dentro de casa, a Amazon busca conectar a tecnologia de forma que ela fique em segundo plano. Por exemplo, quando um cliente pausar um programa em uma TV que esteja conectada a um dispositivo Fire TV, poderá retomá-lo facilmente e exatamente de onde parou em seu Echo Show 15.

Todos os dispositivos Echo, incluindo o Echo Studio e Echo Show 15, são projetados com a privacidade em mente e incluem várias camadas de controles de privacidade. Os dispositivos Echo incluem um botão para ligar e desligar o microfone, e a capacidade de visualizar e excluir suas gravações de voz.

Para saber mais sobre os recursos que garantem transparência e controle sobre sua experiência Alexa, visite o Portal de Privacidade da Alexa em amazon.com.br/privacidadealexa .

Confira novos recursos Alexa anunciados

Informações meteorológicas atribuídas ao calendário pessoal

Em breve, Alexa integrará e exibirá informações meteorológicas na visualização do seu calendário. Clientes receberão uma notificação se for prevista chuva que possa afetar o seu evento em até 10 dias, para se planejar adequadamente.

Recados em vídeo

Será possível criar mensagens de vídeo gravadas para qualquer pessoa em sua casa. Essas mensagens serão exibidas na tela de dispositivos Echo Show, ou vistas pelo aplicativo gratuito Alexa para smartphones.

Clientes poderão deixar mensagens para outros membros da família, como por exemplo, um vídeo desejando boa sorte no dia de uma importante apresentação de escola ou trabalho. Com os recados em vídeo, será possível também compartilhar informações sobre como se preparar para uma visita em casa, ou até mesmo enviar um lembrete rápido sobre o horário programado da reserva do jantar.

Confira outros recursos recentemente lançados para Alexa no Brasil:

Rotinas por Detecção de Som

Com as rotinas por Detecção de Som, clientes brasileiros já podem criar rotinas ativadas por detecção de sons específicos, como choro de bebê, ronco, eletrodomésticos (bipes), tosse, sons de água, entre outros.

Ao detectar o som de um bebê chorando, por exemplo, quando a rotina estiver ativada, o dispositivo Echo compatível com este recurso poderá enviar um alerta em forma de notificação para o celular do cliente, ou começar a tocar a skill Sons para Dormir ou Ruído Branco.

Peça para Alexa ligar e desligar seus dispositivos em um horário específico

Clientes que têm em mente uma ação de casa inteligente não precisam mais esperar o momento exato para realizar a ação. Agora, é possível simplesmente pedir a Alexa para ligar e desligar seus dispositivos por até 24 horas depois do momento do pedido.

Por exemplo, basta pedir: “Alexa, acenda as luzes da cozinha às 6h”. Esse recurso já está disponível para dispositivos compatíveis, como lâmpadas, ventiladores, TVs, plugues inteligentes, interruptores inteligentes, aspiradores, e muito mais.

Chamadas de vídeo em grupo

As chamadas de vídeo em grupo já são possíveis para pessoas que tenham dispositivos com tela da família Echo Show ou o aplicativo Alexa para celular. Para fazer uma chamada entre vários contatos, é necessário criar um grupo através do aplicativo. Clientes devem ativar o recurso para aceitar chamadas em grupo.

Para iniciar a chamada, basta pedir “Alexa, ligar para [nome do grupo]”. Após a criação do grupo, os clientes podem também editá-lo, seja removendo/adicionando membros, ou alterando o nome do grupo. Caso o cliente tenha sido adicionado em um grupo no qual não deseja permanecer, é possível optar por deixar o grupo clicando em “sair” do lado direito do seu próprio nome no aplicativo Alexa.

Para saber mais sobre recursos em dispositivos com Alexa, acesse amazon.com.br/conhecaalexa.