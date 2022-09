Os 78 anos da Acisbec. Sem Valter Moura. Sem Sérgio Lalli. Sem Otto João Gustavo Bethke

Renan Soares



A Acisbec foi fundada em 27 de setembro de 1944 num momento de agitação política intensa na ainda chamada informalmente de Vila de São Bernardo, que lutava para voltar a ser município autônomo, o que de fato ocorre em 30 de novembro daquele ano, instalando-se o novo município de São Bernardo, agora com o apêndice “do Campo”, em 1º de janeiro de 1945. A Vila separava-se de Santo André e a região ganhava os dois primeiros das sete cidades atuais.

Uma história que vai se esvaindo no tempo e que Valter Moura tanto lutou para que fosse devidamente registrada.

Será o primeiro aniversário da Acisbec sem a presença de Valter Moura e Sérgio Lalli, falecidos este ano, e o segundo ano sem o Dr. Otto, falecido em 2021.

HISTÓRIA

1886. O regime imperial caminhava para o fim e São Bernardo era freguesia, espécie de distrito da Capital paulista. Sediava um núcleo colonial integrado basicamente por imigrantes europeus. Naquele ano, o lugarejo entre Santos e São Paulo realizou uma exposição agrícola e industrial, a primeira que se fez em São Bernardo.

CELEBRAÇÃO

Os 78 anos da Acisbec serão celebrados nesta quarta-feira, a partir das 18h30, em sua sede social, à Rua do Imperador, 15, bairro Nova Petrópolis – sede que foi a grande obra do saudoso Walter Moura. O atual presidente é o seu filho, Walter Moura Júnior

IMAGEM CLÁSSICA. Fundadores da Acisbec em 1944 e membros da Sociedade Amigos de São Bernardo: ao centro, o líder emancipacionista maior, Wallace Simonsen, ao lado do padre Jerônimo Angeli

CINQUENTENÁRIO. Valter Moura (no destaque) e ao lado do vice-presidente Sérgio Lalli em 1994: a Acisbec celebrava seu Jubileu de Ouro

REVOLUÇÃO DE 32

81º dia: 27 de setembro

Um dia auspicioso para a causa constitucionalista.

As nossas tropas respondem com vantagem a violento canhoneio no setor do norte.

Sensíveis progressos em Amparo.

No Mato Grosso, tomada e ocupação do Porto Esperança.

Cf. manchete e notícias do Estadão, edição de 28-9-1932.

CENSURA

O serviço de censura de rádio desautorizava os comunicados de qualquer procedência, por determinação do general Bertholdo Klinger, comandante supremo das Forças Constitucionalistas.

As estações de rádio só poderiam divulgar os comunicados oficiais.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: os rebeldes intensificam sua propaganda no Prata, onde têm vários agentes.

Conseguem adquirir quatro aviões no Chile que, clandestinamente, levantam vôo para atingir São Paulo.

O ministro do Exterior toma providências junto aos governos da Argentina e Uruguai, a ver se consegue a apreensão.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 28 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1957

SANTO ANDRÉ – Igreja Presbiteriana Independente de Santo André comemora 30 anos. O reverendo Gerson Morais de Araújo, pastor da Igreja em Londrina, vem para a cidade e inaugura o prédio reformado da Rua Francisco Amaro, 94.

SÃO BERNARDO – Acisbec planejava realizar a I Feira Nacional, em 1973.

EM 28 DE SETEMBRO DE...

1977 – Falece, em Santo André, Fioravante Zampol. Natural de Ribeirão Pires. Foi vereador, presidente da Câmara Municipal, deputado e prefeito duas vezes.

1992 – Reinaugurado o Cine-Teatro Carlos Gomes, em Santo André, com a estreia do espetáculo “Nosso Cinema”. Texto: Luís Alberto de Abreu; direção: Antonio Petrin; do elenco fazia parte Sonia Guedes, andreense nascida em Paranapiacaba.

