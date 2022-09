Melody se pronuncia sobre ter saído no tapa com Cinthia Cruz

28/09/2022 | 14:10



Na noite da última quarta-feira, dia 27, Melody usou as redes sociais para desmentir os boatos de que teria saído no tapa com Cinthia Cruz durante as gravações do programa Cozynhando Ideias, do SBT. O jornal Metrópoles havia noticiado que a funkeira teria perdido o controle após as duas artistas começarem a se desentender. No entanto, parece que a história não é bem assim.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a cantora esclareceu que elas mantiveram um clima amigável durante toda a participação na atração culinária.

- Começaram a me mandar um monte de coisa aqui e eu queria esclarecer para vocês. Estou vendo sair que eu saí no tapa com a Cinthia Cruz no programa que eu fui dela maravilhoso de culinária. Nada a ver. Vou explicar para vocês o que aconteceu, ela convidou e minha irmã Bella Angel para gravar com ela, fazer um negócio de culinária e bater um papo quando a gente estava cozinhando. A gente até cozinhou pipoca, foi muito legal.

Em seguida, frisou que elas apenas fizeram brincadeiras durante o programa e elogiou Cinthia.

- A gente tacou pipoca e açúcar uma na outra, mas não saímos no tapa, não. Pelo amor de Deus. Cinthia Cruz é uma fofa, não tenho briga com ela. Ela é muito legal, sempre foi muito parceira minha. A gente só jogou pipoca uma na outra brincando. Inclusive, se você não viu o vídeo, vai lá ver, porque está muito divertido.

A apresentadora compartilhou a declaração de Melody em sua conta pessoal e escreveu:

Tudo em paz.