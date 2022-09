EUA: Congresso barra verba extra para combater covid-19 e varíola

28/09/2022 | 13:59



O Partido Democrata norte-americano optou por não incluir bilhões de dólares em novos financiamentos para combater a covid-19 e a varíola. A negativa refere-se a um projeto de lei de financiamento obrigatório, que frustrou o governo Joe Biden, defensor desses financiamentos como cruciais para a saúde.

O confronto no Congresso foi considerado muito difícil, com os republicanos se opondo em grande parte aos recursos adicionais para a covid-19, além das rodadas anteriores de ajuda. Houve ainda questionamentos se era necessário os recursos com a queda dos casos de varíola e covid-19.

O governo pressionou fortemente pelo financiamento, dizendo que US$ 22,4 bilhões a mais em financiamento era vital para o desenvolvimento de vacinas de próxima geração mais duráveis, que também poderiam ajudar a prevenir infecções revolucionárias. Eles também pressionaram os legisladores por US$ 4,5 bilhões que as autoridades disseram ser necessários para garantir assegurar vacinas e tratamentos para a varíola.

As autoridades esperavam que as alocações fizessem parte de um projeto de lei de financiamento federal, que deve ser aprovado até 30 de setembro para evitar a paralisação do governo. O pedido suplementar contra a covid-19 foi inferior aos US$ 30 bilhões que o governo buscou sem sucesso em fevereiro. Mas foi deixado de fora do projeto de financiamento, com os republicanos se opondo e os democratas não querendo arriscar uma paralisação por causa da questão da ajuda.

A medida de financiamento avançou no Senado na terça-feira, em uma votação de 72 a 23. O projeto agora segue para aprovação final no Senado e também precisará de aprovação na Câmara, antes de seguir para a sanção do presidente Biden.