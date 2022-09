Eleições: sites divulgam candidaturas LGBTQIA+ pelo Brasil; veja dados

Da Redação

Do 33Giga



28/09/2022 | 13:55



As eleições no Brasil estão chegando. O Gay Blog BR by SCRUFF e o SCRUFF incentivam os eleitores LGBTQIA+ a reforçar a representatividade no Congresso Nacional, nas assembleias e nos governos estaduais.

Levantamento realizado até 8 de setembro constatou que há pelo menos 288 candidaturas de pessoas LGBTQIA+. O portal, que vem monitorando as candidaturas, até o momento já publicou 82 entrevistas com candidatos abertamente LGBTs e traz dados inéditos: 168 são para o cargo de deputado estadual, 112 para deputado federal, 2 para senador e 6 para governador.

Dos nomes levantados, há ao menos 82 gays, 64 trans ou travestis, 56 lésbicas, 52 bissexuais, 6 pansexuais e 6 não binários nas eleições 2022.

Em relação aos partidos destes candidatos:

85 deles são do PSOL,

62 estão no PT,

35 no PSB,

24 do PDT,

13 no PCdoB,

10 MDB,

8 REDE,

8 PCB,

8 PSDB,

7 Solidariedade,

6 Cidadania,

4 PV,

3 Partido Novo,

3 UP,

2 Podemos,

2 União Brasil,

2 PSD,

1 PMB,

1 PMN,

1 PP,

1 PROS,

1 PSC,

1 no Republicanos.

A região Sudeste do país é a que mais apresenta candidaturas LGBTs, com ao menos 102 candidatos, seguido do Nordeste (73), Sul (54), Centro Oeste (40) e Norte (19).

Entre os estados e Distrito Federal, a divisão LGBTQIA+ fica em:

São Paulo apresenta 51 candidatos,

Minas Gerais traz 27,

Rio Grande do Sul 22,

DF 20,

Rio de Janeiro 20,

Pernambuco 17,

Santa Catarina 17,

Bahia 15,

Paraná 15,

Ceará 12,

Goiás 10,

Paraíba 8,

Rio Grande do Norte 7,

Mato Grosso do Sul 6,

Sergipe 6,

Pará 5,

Espírito Santo 4,

Mato Grosso 4,

Tocantins 4,

Amapá 3,

Maranhão 3,

Roraima 3,

Alagoas 3,

Acre 2,

Piauí 2,

Amazonas 1

e Rondônia 1.

É possível conferir na íntegra a a lista de candidaturas LGBTQIA+ aqui. A lista está em ordem alfabética e em constante atualização, caso haja desistência ou encontrem outra candidatura.

Estes dados são replicados pelo SCRUUF em stories em seu perfil no Instagram, que também postou um vídeo do influencer Bixabruxa com dicas para pesquisa nas eleições. O app também vai enviar um alerta aos seus usuários no Brasil com um link para a lista completa de candidatos.

Algumas entrevistas que já estão disponíveis trazem, entre outros:

a artista influenciadora Ariadna Arantes, primeira mulher trans a participar de um reality show, candidata a deputada federal em São Paulo,

o apresentador e comediante Gustavo Mendes, que concorre a uma vaga como deputado federal em Minas Gerais,

e o jornalista Matheus Ribeiro, disputando uma vaga a deputado federal em Goiás.

SCRUFF

O Scruff foi em 2010 por Johnny Skandros e Eric Silverberg, agora seu CEO e está disponível gratuitamente em dispositivos iOS e Android.

A plataforma é uma gigante comunidade que conecta mais 15 milhões de membros em todo o mundo, em 180 países e 6 continentes.

Ele pode ser acessado em 9 idiomas: inglês, italiano, espanhol, português, alemão, francês, japonês, chinês e árabe. Presente no Brasil desde 2018 atendendo o público gay, bi, trans e queer, é o único app fundado e gerido por pessoas LGBTQ+.