Dinamarca anuncia camisas com protestos contra o Catar a serem utilizadas na Copa

28/09/2022 | 13:27



As camisas usadas pela seleção da Dinamarca na Copa do Mundo do Catar terão protestos contra o desrespeito histórico de direitos humanos da nação anfitriã. Uma opção negra revelada nesta quarta-feira vai homenagear os trabalhadores que morreram durante as obras para o torneio.

"A cor do luto", disse o fabricante Hummel em um post nas redes sociais. "Embora apoiemos a seleção dinamarquesa até o fim, isso não deve ser confundido com o apoio a um torneio que custou milhares de vidas", disse a empresa.

Os designs parecem completar uma promessa feita pela Federação Dinamarquesa de Futebol em novembro passado para usar roupas com "mensagens críticas" na competição do Catar.

Embora as regras da Copa do Mundo da Fifa proíbam declarações políticas no uniforme da equipe, os três designs de camisa da Dinamarca em vermelho, branco e preto parecem não ter palavras ou símbolos que sejam uma declaração explícita. O escudo da seleção, logotipo da Hummel e divisas brancas decorativas - uma característica famosa da camisa da Dinamarca desde a década de 1980 - estão desbotadas na mesma cor da camisa.

"Nós não queremos ser visíveis durante o torneio", disse a Hummel. "Apoiamos a seleção dinamarquesa até o fim, mas isso não é o mesmo que apoiar o Catar como nação anfitriã."

A federação dinamarquesa também aderiu a uma campanha europeia lançada na semana passada, na qual os capitães de cada equipe usarão braçadeiras "One Love" em forma de coração e multicoloridas nos jogos da Copa.

O Catar foi duramente criticado na última década pelo tratamento dado os trabalhadores, principalmente do sul da Ásia, necessários para a construção de estádios, linhas de metrô, estradas e hotéis, nos quais foram gastos dezenas de bilhões de dólares.

Autoridades dinamarquesas assumiram um papel de liderança em um grupo de federações do futebol europeu, que visita o Catar para monitorar o progresso das reformas prometidas nas leis trabalhistas.

A Dinamarca está no Grupo D da Copa, juntamente com a atual campeã França, que normalmente veste uma camisa azul escura, a Austrália, cuja cor de primeira escolha é ouro, e a Tunísia, que se veste de branco.

O calendário de jogos da Fifa para o torneio lista a Dinamarca como o time da casa com primeira escolha de cor apenas para seu jogo de abertura em 22 de novembro contra a Tunísia.