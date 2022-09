Diadema terá feira literária em outubro

Da Redação



28/09/2022 | 12:13



O mês de outubro vai ser marcado pela primeira edição da Flid (Feira Literária de Diadema), que vai homenagear Guimarães Rosa, poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos.

Para os moradores da Região Sul, o Centro Cultural, Biblioteca e Cine Eldorado (Av. Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 41 – Eldorado) recebe nos dias 5, 19 e 26 de outubro, às 9 horas, contação de Histórias seguida de atividades lúdicas de colagem e pinturas relacionadas com a história. A atividade ocorre na biblioteca. Na Praça CEU das Artes (Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 - Jardim União), dia 8 de outubro, às 9 horas, em comemoração ao Dia das Crianças será proporcionada uma manhã com muita alegria, com apresentações de ballet, capoeira, torneio de futebol, dança kids, Dj, distribuição de pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis.

Na Região Norte, o Centro Cultural e Biblioteca Canhema e a Casa do Hip Hop (R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhema) abrem as portas no dia 8 de outubro, 13 horas, para o evento Hip Hop em Ação, que existe há mais de 20 anos, buscando reproduzir o que é desenvolvido no dia a dia das oficinas e convidando artistas da cena do Hip Hop. Tem o propósito de incentivar a arte e dar voz aos jovens por meio da ação cultural coletiva, nesta edição, com a participação de Gabi d''''''''Oyá.

Já o Centro Cultural Vladimir Herzog e a Biblioteca Paineiras (R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário) recebe no dia 5 de outubro, às 10h e 14 horas, a oficina Tricotando Palavras, que propõe o brincar de várias maneiras, com música, com o próprio corpo e com histórias, despertando o mundo encantado que está dentro de cada um de nós.

Os moradores da Região Leste conferem na Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira (R. Bernardo Lôbo, 263 - Vila Nogueira), no dia 5 de outubro, às 14 horas, o Sarauzinho Brincante com a atriz e contadora de histórias Fabi. Ação cênica e literária onde a personagem Maruá, viajante que coleciona palavras, instala com as crianças um espaço de encontro e troca, por meio da leitura em voz alta de poesias, e investiga as possibilidades da palavra falada ser som, dança, brincadeira, invenção e/ou ação poética.

No Centro Cultural Diadema, no Centro, a Flid será realizada entre os dias 13 e 15 de outubro, que vai receber autores diversos. Antes, no dia 8 de outubro, às 20 horas, a Cia. De Dança de Diadema se apresenta no Teatro Clara Nunes com a montagem Antropo100 - De Cascudo à Eros. O Teatro Clara Nunes, no Centro, recebe show de Filipi Catto, artista trans não binária que apresenta o seu trabalho “O Nascimento de Vênus Tour”, seu segundo álbum ao vivo e o quinto da carreira.