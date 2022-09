Líderes de Luhansk e Kherson apontados por Putin fazem pedido de união à Rússia

28/09/2022 | 12:19



Os líderes das regiões ucranianas de Luhansk e Kherson, apontados pelo governo do presidente russo, Vladimir Putin, publicaram mensagem no Telegram com as solicitações feitas para que seus territórios se unam à Rússia.

O administrador de Luhansk, Leonid Pasechnik, mencionou supostos crimes ucranianos e a ameaça de genocídio como a razão para seu pedido, endereçado a Putin. Mais tarde, o líder da região de Kherson, Vladimir Saldo, fez o mesmo.

As outras duas regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia devem fazer o mesmo. As solicitações são o prelúdio para Putin declarar a anexação, nos próximos dias.

A Rússia organizou votação nas quatro regiões que controla sobre se a população gostaria de se separar da Ucrânia e se unir ao território russo. O Ocidente e a própria Ucrânia denunciaram a votação como uma fraude, mas autoridades pró-Moscou nas quatro regiões têm dito que a população local apoiou enormemente a separação da Ucrânia. Fonte: Associated Press.