Kanye West mostra que é fã de Bruna Marquezine e reposta fotos da atriz nas redes sociais

Kanye West sempre dá o que falar nas redes sociais e recentemente parece que o cantor anda sendo um dos maiores fãs de Bruna Marquezine. Pois é, recentemente a atriz marcou presença no desfile Burberry, em Londres e encontrou com o rapper.

Por lá, West fez questão de soltar vários elogios para a brasileira que vamos combinar estava simplesmente arrasando mesmo e na última terça-feira, dia 27, fez questão de compartilhar algumas fotos da atriz em seus Stories do Instagram.

Nas imagens, Bruna Marquezine está usando um vestido completamente transparente que deixou sua lingerie à mostra. De acordo com fontes da Vogue Brasil, ao encontrar com a atriz no desfile, o cantor teria aprovado o visual dela.