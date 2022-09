Lívia Andrade paga mais de 80 mil reais para viajar em primeira classe e assistir jogo da seleção brasileira

28/09/2022 | 12:11



Se preparando para o início da Copa do Mundo, Lívia Andrade já está no clima de torcedora e fez o esforço de viajar até Paris para assistir o amistoso do Brasil contra a Tunísia. Através de seu Instagram, a apresentadora mostrou como foi a viagem e o próprio jogo. Optando por conforto, Lívia tirou o escorpião do bolso e, segundo o jornal Extra, gastou mais de 80 mil reais nas passagens que incluíam um assento de cabine privada, cama e até um banheiro individual.

Alguns detalhes mostrados nos Stories da apresentadora chamaram ainda mais a atenção. Além das cabines privadas para ela e o namorado, o avião ainda dispunha de um chuveiro, secador e produtos de luxo para pele e cabelo para cada passageiro da primeira classe!

Mas não para por aí! A companhia área ainda deu mais mimos aos seus passageiros. Cada um recebeu uma necessaire com pijamas, spray de camomila para espirrar no travesseiro e óleo essencial para ajudar no sono. Com certeza todo mundo teve um sono de milhões, né?

E para aqueles que queriam fazer um lanchinho antes da soneca, o cardápio também era super variado. Lívia escolheu um jantar com caviar e alguns pães, além de ter aproveitado um taça de vinho tinto e branco. Chiquérrima, hein?!

Já em Paris, onde o amistoso aconteceu, Lívia e o namorado, Marcos Araújo, combinaram o look de um jeito diferente. Ela apostou na camiseta da seleção na versão azul, enquanto o amado preferiu vestir um blazer da mesma cor, com a camiseta verde e amarela por baixo.

Mas Lívia não foi a única que foi acompanhar o jogo de pertinho, não! Rafa Kalimann também esteve por lá e fez questão de vestir a camisa, literalmente!

A ex-BBB ganhou uma camiseta verde e amarela autografada por alguns dos jogadores com o seu sobrenome nas costas. Poderosa, né? A ex-BBB mostrou alguns momentos do evento nos Stories de seu Instagram e estava pra lá de animada com tudo.

Além do convite para assistir ao jogo do Brasil (que eu amo, vocês sabem) e que por sinal foi lindo e emocionante, ganhei esse presente aqui. A camisa do Brasil.