Bia Haddad vence e está nas quartas na Estônia; Monteiro perde em Tel Aviv

28/09/2022 | 11:57



A tenista Beatriz Haddad Maia garantiu vaga nas quartas de final do WTA 250 de Talín, na Estônia, nesta quarta-feira, ao derrotar a checa Linda Noskova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h29 de jogo. O próximo desafio da brasileira, 15ª do ranking mundial, sairá do confronto entre a checa Barbora Krejcikova, número 27 do mundo, e a ucraniana Marta Kostyuk.

Bia teve ótimo desempenho no primeiro set, ao quebrar o saque da rival na primeira oportunidade. A brasileira ainda mostrou ritmo para evitar a reação de Noskova e fechou o set com mais uma quebra.

A segunda parcial foi bem mais equilibrada, porque a checa conseguiu devolver a quebra de saque e o placar ficou empatado em três games. Noskova teve duas chances de quebrar o saque de Bia, mas a brasileira impediu o sucesso da rival e ainda chegou para o 12º game com vantagem no placar para encerrar a partida.

DERROTAS

Além da vitória de Bia, o tênis brasileiro somou duas derrotas. Em simples, Thiago Monteiro, campeão do Challenger de Gênova, perdeu logo na estreia do ATP 250 de Tel Aviv, ao ser derrotado pelo espanhol Pablo Andujar, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, em 1h39 de partida.

Com a derrota, o cearense, número 62 do ranking, perdeu a oportunidade de enfrentar na segunda rodada o sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de chave do torneio.

Nas duplas, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner também caíram na estreia do ATP 250 de Seul, na Coreia do Sul. O mineiro e o gaúcho perderam para o colombiano Nicolas Barrientos e para o mexicano Miguel Reyes Varella, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 10/6, após 1h39.