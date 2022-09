5 passeios para curtir a Patagônia na primavera

Redação

Do Rota de Férias



28/09/2022 | 11:55



Conhecer a Patagônia na primavera é uma ótima pedida para contemplar os cenários selvagens da região e curtir passeios ao ar livre sem passar frio. A Patagonia Experience Travel, agência especializada em roteiros no destino, separou uma lista com cinco indicações de passeios para fazer durante a estação das flores, que começa em 21 de setembro.

1. Trekking Laguna de Los Tempanos e Glaciar Vinciguerra, em Ushuaia

O tour começa em direção ao Vale de Andorra, onde se encontra uma urbanização espontânea característica de Ushuaia, e segue ao longo de um rio sinuoso de água de degelo. O trajeto passa por atrativos como Lagoa de Témpanos, Arroyo Grande e Glaciar Vinciguerra, que conta com cavernas que se formam ao longo da geleira.

2. Trekking Laguna Esmeralda Verão, em Ushuaia

O roteiro é uma aventura pelos bosques e vales nevados da Patagônia Argentina. Ali, é possível observar cenários com turbas fueguinas, castoreiras, rios e lagos até chegar à Laguna Esmeralda, alimentada pelo Glaciar Ojo del Albino. O percurso dura cerca de duas horas (ida) e tem 4,7 quilômetros.

3. Pinguinera Punta Tombo com Museu dos Dinossauros, desde Puerto Madryn

Neste passeio, o visitante vai de Puerto Madryn até a Reserva Natural Punta Tomo, a mais importante colônia de pinguins do continente americano. O local é morada dos animais que, anualmente, chegam para acasalar e ter seus filhotes antes de retornarem ao nordeste da América do Sul. O passeio ainda faz paradas na cidade de Gaiman, antiga colônia galesa às margens do rio Chubut, e Trelew, que abriga um museu paleontológico.

4. Caiaque no Glaciar Perito Moreno, em El Calafate

Os aventureiros que não abrem mão de praticar algum esporte em contato com a natureza exuberante da Patagônia podem fazer um tour de caiaque no famoso Glaciar Perito Moreno, em El Calafate. A geleira, com 250 km² de área e 60 metros de altura, tem paredes que represam as águas do Lago Argentino e fazem pressão sobre o gelo, provocando estrondosos desabamentos de suas bordas.

5. Tour Full Day El Chaltén Trekking Adventure com almoço, desde El Calafate

O passeio de um dia por El Chaltén percorre a mítica Rota 40, que margeia o Lago Argentino e atravessa os rios Santa Cruz e La Leona. Há ainda o Mirante Glaciar Viedma, de onde se tem vista panorâmica tanto do lago, do glaciar e até dos montes Fitz Roy e Torre. Durante o trekking passa-se também por Glaciar Piedras Blancas, acampamento Poincenot e Monte Fitz Roy, até chegar ao acampamento base, onde ocorre o almoço.

