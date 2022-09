Guardas municipais são condenados por expor adolescentes na internet

Da Redação



28/09/2022 | 11:32



Dois guardas municipais de São Caetano foram condenados porque expuseram a fotos de três adolescentes na internet, em 2015. O pedido do MPSP (Ministério Público de São Paulo) foi acatado no último dia 19, mas divulgado nesta terça-feira (27). Os dois réus deverão pagar três salários mínimos, cerca de R$ 3.600, cada.



Segundo consta no processo, os três menores foram apreendidos em São Caetano por roubo (ato infracional) e, posteriormente, fotografados. As fotos foram postadas em uma página do Facebook com mais de 3.000 seguidores, administrada pelos dois guardas municipais, e dedicada a publicar fotos de jovens na mesma situação, conforme cita o processo.



A promotora de Justiça Janine Baldomero disse, na defesa, que apesar das tarjas pretas nos olhos dos adolescentes, isso não impossibilitou que fossem reconhecidos. O MPSP passou a atuar no caso após a mãe de um dos adolescentes procurar a instituição.



A decisão foi baseada no artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a proibição de divulgar o nome de criança ou adolescente que conste em procedimento policial, administrativo ou judicial, estando configurada a infração administrativa no caso dos autos. A reportagem procurou a Prefeitura de São Caetano e aguarda posicionamento.