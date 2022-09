Fábio Porchat interpreta momento que tirou moeda do ânus de um ator

28/09/2022 | 11:10



Fábio Porchat é um dos humoristas mais carismáticos e todo mundo sabe que a cabeça dele simplesmente não para e que o comediante trabalha dia e noite. Durante o Papo de Segunda transmitido pelo GNT, o integrante do Porta dos Fundos acabou contando uma experiência pra lá de diferente.

Pois é, Fábio Porchat relatou durante o programa sobre a experiência que teve com um outro ator quando ainda não tinha de profissionalizado. E o melhor de tudo, ele fez questão de interpretar todo o momento de tensão ao lado de João Vicente.

- Eu, fazendo teatro em 2004, loirinho, eu tinha cara de tudo, menos de ator. Estava na primeira fila, sentado, vendo assim, cara de novinho, olhando assim. Daqui a pouco, aqueles atores todos olharam para mim e queriam me descaretar, despossuir. Um, no canto da oficina, outro, no outro. Me paga o dinheiro que deve, você me deve dinheiro. Então, venha tirar do cofre. Ator em cena olha para mim. Vira e fala você, venha aqui, tire o dinheiro do cofre. Ele abaixou a calça, deitou, fez assim e do c* dele saiu uma camisinha. Ele falou retire. Eu fui, ator p***. Isso choca, fui, puxei a camisinha do c* do rapaz, ele pega e tem moedas dentro da camisinha. Ele me dá, eu entrego para o moço.

A cena, claro, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e arrancou muitas risadas de todos que estavam presentes no programa.