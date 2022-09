Semasa entrega novas unidades de ecopontos nesta semana

Lara Delon

28/09/2022 | 10:35



Os bairros Jardim Ana Maria, Bangu e Jardim, de Santo André, receberam novas estações de coleta nesta semana. Neste momento, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, está construindo as estações de coleta Jardim Cristiane, Alvorada (no Jardim Alvorada) e Centro. Os últimos ecopontos que vão ser implantados são: Miami (Parque Miami), Jardim Santo André, Vila Guiomar e Vila Linda, cujo início das obras deve começar ainda esta semana.

Os ecopontos contam com equipamentos mais modernos, para que os munícipes possam descartar corretamente diversos tipos de resíduos, além de duas câmeras rotatórias para monitorar os locais, o que ajuda a inibir problemas de depredações, furtos e invasões.

As obras fazem parte do Programa Sanear Santo André, um dos maiores programas de saneamento, drenagem, combate às enchentes e infraestrutura urbana da história do município, que conta com financiamento do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).