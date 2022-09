Livro gratuito conta histórias sobre catadores autônomos de Santo André

Lara Delon

Com o propósito de criar políticas públicas aos catadores de materiais recicláveis, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) lançou o livro Um olhar integrado sobre os catadores de materiais recicláveis, que retrata a realidade social desses trabalhadores e o fluxo de comercialização de reciclagem no município.

A obra é fruto de um mapeamento executado no ano passado com catadores autônomos de materiais recicláveis e estabelecimentos que trabalham com esses tipos de resíduos. A pesquisa encontrou 1.830 catadores da cidade e possibilitou que fizessem uma análise do perfil de cada um: quem são, o que e onde comercializam e quantos materiais carregam.

Com 55 anos de idade, Edmilson Bernardo Balbino é um dos catadores que atua no território andreense, há quase 30 anos. Ao Diário, ele afirma que o lançamento do livro é um reconhecimento a todos trabalhadores da categoria.

"É uma dignidade. O nosso trabalho é digno, honesto. E eu acho muito bom esse trabalho, eu desmonto materiais, pego entulho, faço um monte de coisa. Mas é muito difícil, e espero que o livro mostre isso para as pessoas.", disse Balbino.

O diretor do Departamento de Resíduos Sólidos do Semasa, Edinilson Ferreira dos Santos, comenta sobre os resultados do mapeamento realizado. "Essa pesquisa nos permitiu alguns dados: quase 75% são homens e a maior parte está entre 40 e 49 anos de idade. A gente percebeu também que há um nível baixo de alfabetização e eles apontam na pesquisa que têm o desejo de participar de alguma qualificação. 81% desses trabalhadores declararam que nunca fizeram nenhum curso de qualificação", disse Santos.

O diretor afirma ainda que os desafios vão além de pensar como inserir essas pessoas no sistema formal de coleta, mas também analisar de que maneira elas podem se qualificar. "A partir desse diagnóstico, nós elaboramos um plano de inclusão produtiva, que trabalha em 3 fases, uma delas é a do desenvolvimento humano; outra é sobre a capacitação profissional; e a última é a geração de trabalho e renda. Esse plano foi desenvolvido junto com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e vai culminar com a aprovação de um decreto, que vai servir como diretriz, tanto para esta gestão, quanto para as próximas gestões da cidade de Santo André.", afirma Santos.

O livro está disponível para baixar gratuitamente em PDF no site do Semasa, e alguns exemplares impressos estão sendo entregues para universidades, bibliotecas e movimentos sociais.