Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 200 milhões

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



28/09/2022 | 09:25



O que você faria com R$ 200 milhões? Este é o valor do prêmio que será sorteado hoje (28), a partir das 20h, pela Mega-Sena. Esta será a maior premiação do ano na modalidade. Para quem ainda não jogou, as apostas poderão ser feitas até as 19h nas lotéricas, no portal e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. A aposta simples custa R$ 4,50.

Na Lotérica Andreense, região central de Santo André, o movimento estava tranquilo por volta das 12h de ontem. Em uma fila curta, Valdecir Oliveira, 42 anos, que é morador de Curitiba e veio à região a trabalho, no Grand Plaza Shopping, aproveitou o intervalo do almoço para fazer sua aposta. "Só jogo quando está acumulado assim", disse. "Não faço nem ideia do que faria se ganhasse. Ia só viajar e gastar o dinheiro", disse.

Osvaldo dos Santos Freitas, 63, também aproveitou o início da tarde de ontem (27) para garantir sua aposta. "Sempre faço uma fezinha. Não é toda vez não, porque o dinheiro está difícil", contou, enquanto se preparava para fazer seu jogo. "Tem que pensar direitinho".

Com prêmio de R$ 200 milhões aplicado na Poupança da Caixa, o ganhador teria rendimento de R$ 1,4 milhão no primeiro mês. Se preferir, o sortudo poderia investir em imóveis e comprar, com a "bolada", 250 apartamentos de R$ 800 mil. Viajar pelo mundo, ter carros luxuosos, ou até um iate, e curtir a vida. Entre tantas possibilidades, Osvaldo mantém a modéstia pensando o que fará se for o ganhador. "Pelo menos ajudar os pobres. Tem que ajudar, não tem?", concluiu.