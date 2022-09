Bandeira de Julinho Fuzari, centro de autismo será aberto em São Bernardo

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



28/09/2022 | 09:17



O vereador e candidato a deputado estadual Julinho Fuzari (PSC) comemorou ontem (27) conquista para São Bernardo junto ao governo do Estado, que garante ao município o Centro de Referência ao Tratameto da Pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O equipamento, que será o primeiro no Estado de São Paulo, é uma bandeira antiga do vereador, embora a ideia tenha sido levada ao governador Rodrigo Garcia pela deputada estadual Carla Morando, ambos do PSDB.

"É uma grande vitória para a nossa luta. Já apresentei vários projetos à Câmara, muitos deles aprovados, e pretendo levá-los para todo o Estado, caso seja eleito", declarou o parlamentar.

Fuzari teve quatro projetos de lei sobre o tema aprovados na Câmara de São Bernardo: a criação do dia municipal de conscientização do autismo, o atendimento preferencial para alguém acompanhado de uma pessoa com autismo, a inclusão do símbolo na lista do assento preferencial do transporte público e a adesão do cordão de girassol, para identificar pessoas com algum tipo de deficiência oculta, como o autismo. Este último, inclusive, virou pauta no Congresso Nacional, após o deputado federal e candidato à reeleição Alex Manente (Cidadania) apresentar um projeto de lei nacional sobre o cordão de girassol.

"Aqui em São Bernardo fomos pioneiros nesse tema. Conseguimos ter vagas no estacionamento da Câmara para pessoas com autismo, algo que você não encontra em nenhuma outra cidade do País. Mas limitar essas leis apenas ao município não é o suficiente. Precisamos expandir para todo o Estado e faremos isso se chegarmos à Assembleia Legislativa", afirmou Fuzari.

Embora tenha ficado feliz e orgulhoso com a chegada do centro de tratamento do autismo, Julinho não escondeu a surpresa pelo fato de Carla Morando ter se apresentado como idealizadora do projeto.

"Em quatro anos de mandato, não lembro de ela ter um projeto sequer sobre a causa do autismo. De repente, em plena semana de eleição, ela anuncia esse centro. É estranho, mas, acima de tudo, estou feliz com essa realização", falou o candidato.