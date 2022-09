Festival de cinema para crianças que não ouvem e não enxergam é realizado no DF

Da Redação

Do 33Giga



28/09/2022 | 08:57



Brasília recebe hoje (28) e amanhã (quinta-feira, 29), o inovador Festival de Cinema Acessível Kids – A serviço da inclusão educacional. O projeto, que conta com a chancela da Unesco, aproxima da sétima arte as crianças com deficiência visual, deficiência auditiva e com deficiência intelectual.

O Festival de Cinema Acessível Kids mostra como educação, cultura, tecnologia e solidariedade podem ser agentes de transformação e inclusão social.

Hoje, às 9h45 e às 14h30, será exibido o filme Malévola (2014, Fantasia/Aventura, 1h37m), com três tecnologias de acessibilidade: a Audiodescrição, LIBRAS e Legenda Descritiva, no Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, situado no edifício Senador Ronaldo Cunha Lima, anexo do Senado Federal, à Via N2, Bloco 2.

No elenco, do filme dirigido por Robert Stromberg, nomes como Angelina Jolie, Elle Fanning, Sam Riley, Sharlto Copley, Brenton Thwaites, Juno Temple, Ella Purnell e Imelda Staunton.

A entrada do Festival de Cinema Acessível Kids é franca, mas é preciso se inscrever por meio do e-mail acessibilidade@senado.leg.br. O Auditório tem capacidade para 148 pessoas por sessão.

Amanhã, das 8h às 16h, acontece uma oficina para educadores, também no Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães.

Festival de Cinema Acessível Kids

O Festival de Cinema Acessível Kids nasceu há oito anos no Rio Grande do Sul, como Festival de Cinema Acessível, idealizado pelo empreendedor e musicista Sidnei Schames, o Sid, presidente da OSC Mais Criança (a proponente do projeto) e diretor da empresa Som da Luz.

Logo na estreia, em 2015, seu filho, David, então com oito anos, não pode entrar no cinema, por não ter a idade necessária. Acabrunhado, exclamou: “meu pai criou um Festival Acessível para os outros; mas não é acessível para mim!”.

Logo depois, transformou a indignação em projeto: “Pai, que tal a gente criar também um festival para as crianças? Já tenho até nome e slogan: Festival de Cinema Acessível Kids – Leve seu pai ao cinema!’”

Esse é o projeto que foi lançado em 2017 e este ano saiu dos limites do Rio Grande do Sul e ganha o País, encorpado pela oficina Educadores +Inclusivos (para educadores de escolas da rede pública e privadas a serviço da inclusão educacional).

No início de junho e em setembro, o Festival de Cinema Acessível Kids esteve em São Paulo, na Unibes Cultural, no clube “A Hebraica” e em três unidades do CEU. No começo de agosto, esteve em Natal, no Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

O Festival de Cinema Acessível Kids – A serviço da inclusão educacional tem o apoio da Bem Promotora, Total Seguros, Selesforce, OSC Mundo Melhor e do Senado Federal. “Agora em Brasília, acontece a estreia de uma nova parceria, com mais um apoiador de peso, o Senado Federal, que se une a nossa ação”, diz Schames.

Até hoje, em suas versões adulto e infantil, o Festival de Cinema Acessível foi assistido por cerca de 19 mil pessoas, em 36 cidades (32 no Rio Grande do Sul, duas em Santa Catarina, uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Norte), em 100 apresentações presenciais; além de quatro online, em 2021.

O Festival de Cinema Acessível Kids traz como diferencial a adaptação de obras cinematográficas infanto-juvenis, mas que fazem sucesso com a família toda. Oferece conteúdo acessível de qualidade para uma parcela da população privada do direito de ter acesso à magia do cinema.

As ações de inclusão cultural para o público das pessoas com deficiência são raras. E, quando existem, invariavelmente assistencialistas.

De acordo com Schames, os filmes têm audiodescrição das cenas para quem não enxerga, janela de libras para quem não ouve e legendas descritivas para quem não sabe Libras.

“Para chegar às telas de cinema com toda a acessibilidade necessária, tudo é gravado em estúdio. É preciso de tecnologia e muita sensibilidade”, diz. “Todos somos diferentes, mas podemos compartilhar uma mesma sala de cinema. Nas sessões tem o pai com deficiência visual, com o filho que enxerga; a filha com deficiência auditiva com a mãe que escuta, crianças com deficiência intelectual ou mental…e todos estão juntos se divertindo dentro do cinema”.

David, hoje com 15 anos, diz que “criamos o Festival para todo mundo ser igual. Não igual no sentido de ter as mesmas características, mas os mesmos direitos e possibilidades. É um momento de inclusão estar todo mundo, pessoas com e sem deficiência, assistindo ao filme.

Quando David e Sid contam sobre pessoas sem deficiência, se referem também a quem vai às exibições como um exercício de aprendizado e empatia.

“Fizemos sessões em escolas, onde as crianças assistem aos filmes de olhos fechados para sentir como é um mundo sem imagens. Assim, esses alunos se colocam na posição do Outro e aprendem a entender e respeitar as diferenças”, reflete Sid.

Além dos filmes, serão dadas oficinas para educadores.

“Se conseguirmos contribuir com os educadores para fazer o acolhimento de forma adequada, estaremos cumprindo uma função muito importante, já que aumentaremos a velocidade dessa mudança na sociedade. Se mostramos que a inclusão é perfeitamente possível, ela se torna natural. Estamos fazendo parte de uma história importante, do caminho da acessibilidade, do tudo para todos”, diz Schames, que para 2023 espera atrair mais cidades e apoiadores à medida que o projeto se tornar mais conhecido.

Sobre o Festival de Cinema Acessível Kids

O Festival de Cinema Acessível Kids é um projeto inovador, de inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência, nas áreas de educação, cultura e lazer, que se apoia em duas grandes ações: capacitação de professores para a inclusão social e o Festival de Cinema Acessível Kids (com acesso universal).

O Festival, que tem entrada franca, possui três tecnologias assistivas. Proporciona o convívio de pessoas com e sem deficiência nas salas de projeção e permite iguais oportunidades de entendimento, diversão e emoção, além do uso de outros recursos como vendas para os olhos e personagens em forma de bonecos, para uma experiência táctil. A ideia do uso de máscaras é propor um exercício de colocar-se no lugar do outro, com vistas à inclusão.

Nascido no Rio Grande do Sul, em 2015, como Festival de Cinema Acessível e, a partir de 2017, também com a versão Kids, em 2022 foi expandido, através do projeto proposto pela OSC Mais Criança.

As obras do Festival contam com os recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Língua Brasileira de Sinais. A audiodescrição permite ao público com deficiência visual (pessoas cegas ou com baixa visão) ter acesso aos filmes através da descrição dos elementos visuais da obra. Pesquisas demonstram que esse recurso beneficia, ainda, espectadores com autismo, Síndrome de Down, déficit intelectual e dificuldade de concentração.

As legendas e a janela de Libras trazem acessibilidade ao público com deficiência auditiva. Além dos filmes acessíveis, o Festival promove uma recepção acolhedora do público, para que todos se sintam bem e possam aprender uns com os outros a partir das sessões de cinema. “Tivemos casos de pessoas que fizeram curso de Libras para poder se comunicar com pessoas surdas a partir da experiência que tiveram nas edições anteriores. O Festival Kids é muito mais do que a exibição de filmes acessíveis. Trata-se de uma oportunidade de troca e aprendizado”, afirma Schames.

Os eventos recebem também a presença de familiares, crianças, adolescentes e jovens não PCDs, para que possam vivenciar a mesma realidade e favorecer o exercício da empatia e a oportunidade de repartir momentos de lazer e cultura. “Com a visibilidade do projeto, esperamos atrair mais parceiros e apoiadores e, assim, percorrer muitas outras cidades do País”, afirma Sid Schames.

No Criança Esperança acontece, no âmbito educacional do projeto, a oficina de educadores inclusivos. O projeto tem como foco desencadear um processo de inclusão educacional e social das crianças, adolescentes e jovens com deficiência; LGBTs e com HIV/AIDS, tendo em vista a grande evasão causada pela pandemia.

Para valorizar a educação e lutar contra a evasão escolar, o projeto busca atuar de forma mobilizadora e fortalecer os vínculos de alunos e professores, através de atividades lúdica que despertem o interessante de crianças e jovens no convívio entre os diferentes.

“Decidimos inserir o Festival de Cinema Acessível Kids a serviço da educação, alicerçado em duas grandes ações: a oficina para professores das escolas públicas em inclusão social, de seis horas, para grupos de até 25 professores; e a exibição de filmes acessíveis com um debate após a sessão”, conta a coordenadora da técnica do projeto, Cintia Bonder, mestre e doutora em Serviço Social e vice-presidente a OSC (Organização da Sociedade Civil) Mais Criança.

“O investimento na formação das crianças garante uma sociedade melhor no futuro. Ações como esta do Festival possibilitam que as crianças e jovens já cresçam em um contexto que acolhe e respeita as particularidades de cada indivíduo”, , diz o presidente da Mais Criança e diretor da Som da Luz, responsáveis pelo Festival.

“Estar em um ambiente com pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, com todos assistindo a um filme de forma independente, provoca de maneira efetiva o pensar no que realmente podemos e sobre o que precisamos para exercer o nosso direito à cidadania. O acesso à cultura é fundamental. É notável a diferença na formação do adulto se já na infância houver a convivência e a troca entre crianças com e sem deficiência”, completa.

Lei de Inclusão

Em dezembro de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão surgiu para reforçar o direito das pessoas com deficiência quando, em seu primeiro artigo, diz que “é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.”

A participação das pessoas com deficiência é um direito inquestionável, porém ainda não é concreto e pleno. “As leis existem, mas na prática não são cumpridas. Por isso entendemos que projetos como esse, que promovem a acessibilidade e inclusão de todos, ainda são fundamentais.

O Festival de Cinema Acessível Kids oferece conteúdo acessível de qualidade para uma parcela da população que é privada do direito de ter acesso à magia do cinema. As ações de inclusão cultural para o público das pessoas com deficiência são raras e, quando existem, invariavelmente assistencialistas”, diz Schames.

O Festival de Cinema Acessível Kids, assim como o Festival de Cinema Acessível, segue os direcionamentos presentes nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU. Contribui diretamente para a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promove a oportunidade de aprendizagem, crescimento inclusivo e sustentável da sociedade e oportuniza trabalho digno para todos (pessoas com e sem deficiência).

“Estamos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável – ODS 4, ODS 8 e ODS 10 – e participamos diretamente da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, conta o presidente da Mais Criança.

Títulos do acervo da Som da Luz na edição Kids

Malévola;

Meu Malvado Favorito;

Universidade Monstro;

Frozen Uma Aventura Congelante

e Divertida Mente.

Sobre a OSC Mais Criança

A OSC atua na defesa e promoção dos direitos humanos para a inclusão social, desenvolvendo e adotando tecnologias e abordagens inovadoras com a acessibilidade universal.

Tem como referência os ODSs, em especial aqueles voltados para o desenvolvimento socioambiental, a educação, a cultura e a saúde, em busca de uma sociedade democrática equitativa e com acesso e participação de todos.

Ficha Técnica

Festival de Cinema Acessível Kids a Serviço da Inclusão Educacional

Libras, legendas e Audiodescrição.

Programação*:

Filme: Malévola (2014, Fantasia/Aventura, 1h37m)

Dia 28, sessões do filme, às 9h45 e às 14h30.

Entrada Franca.

Inscrições pelo e-mail acessibilidade@senado.leg.br

Local: Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, em Brasília, no Edifício Senador Ronaldo Cunha Lima., à Via N2, bloco 2.

Produção: O Som da Luz tecnologias de Inclusão

Apoio: Bem Promotora, Salesforce, Total Seguros, OSC Mundo Melhor e Senado Federal.

Descrição da imagem do cartaz do evento

O cartaz é colorido e quadrado. No alto, os logos do Criança Esperança e OSC Mais Criança. Abaixo, em um retângulo de fundo azul claro, que ocupa quase metade do cartaz, a` esquerda, o desenho de uma câmera com o nome Som da Luz.

Ela destaca com um facho de luz o logotipo do Festival de Cinema Acessível, a` direita, em letras maiúsculas amarelas e cor de laranja. A palavra Kids está dentro do desenho de uma claquete, um pequeno quadro preto com uma barra móvel na parte de cima.

Em uma linha branca abaixo, a frase: A Serviço da Inclusão Educacional, escrito com letras maiúsculas de cor preta. Segue abaixo em fundo amarelo ocupando a metade do cartaz, a` esquerda, a cena do filme Malévola retratada em um pedaço preto de rolo de filme, com furinhos nas bordas de baixo e de cima.

O título do filme está a` direita, juntamente com datas e horários. Mais abaixo, as informações sobre os locais das sessões. No rodapé, sobre um fundo branco, a logo do produtor Som da Luz e os logos dos apoiadores em uma linha horizontal. (fim da descrição)

—

*Dia 29, das 8h às 16h, Oficina para Educadores, também no Auditório Senador Antônio Carlos Magalhães, em Brasília, no Edifício Senador Ronaldo Cunha Lima, à Via N2, bloco 2. Informações: contato@maiscrianca.org.br