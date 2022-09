Pesquisa Ipec Minas: Zema tem 45% e Kalil sobe para 34%

27/09/2022 | 20:03



O atual governador e candidato a reeleição pelo Novo, Romeu Zema, lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 45% das intenções de voto, mas vê a diferença para o segundo colocado, Alexandre Kalil (PSD) diminuir. Os dados são de pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 27. O ex-prefeito de Belo Horizonte aparece com 34%, um aumento de cinco pontos porcentuais em comparação aos dados do último levantamento, divulgado no dia 20.

Na última semana, Kalil aparecia com 29% das intenções de voto e Zema com 46%, o que faz o atual governador oscilar dentro da margem de erro.

Carlos Viana (PL) aparece com 3%, seguido por Lorene Figueiredo (PSOL), Indira Xavier (Unidade Popular), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) tiveram 1% das intenções de voto cada. Cabo Tristão (PMB) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 6% e os que não souberam são 8%.

Romeu Zema lidera as intenções de voto no segundo turno com 50% das intenções de voto, contra 37% de Alexandre Kalil. A diferença de 13 pontos porcentuais diminuiu em comparação à pesquisa da última semana, quando o candidato do Novo aparecia com 53% no segundo turno, contra 33% de Kalil.

Senado: Cleitinho empata com Silveira

O candidato à eleição para o Senado por Minas Gerais Cleitinho (PSC) tem 23% das intenções de voto e aparece empatado tecnicamente com o segundo colocado, Alexandre Silveira (PSD), que tem 21%. O primeiro se manteve com o mesmo porcentual de votos, em comparação à pesquisa da semana passada, enquanto o segundo teve um aumento de 3 pontos porcentuais.

O Ipec ouviu 2000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 102 cidades mineiras. A pesquisa, que tem margem de erro de dois pontos percentuais (para mais e para menos) e nível de confiança de 95%, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06414/2022.