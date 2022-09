Jovem é preso após reagir a abordagem e atirar em policial; arma falha, veja o vídeo

Da Redação



27/09/2022 | 19:10



Um rapaz, de 21 anos, foi preso na noite deste domingo (25), após reagir a abordagem policial, no bairro Conceição, em Diadema. Ele atirou contra a cabeça de um dos policiais, mas a arma falhou.



Segundo a polícia, durante patrulhamento de rotina dois suspeitos foram abordados, mas um deles reagiu e o outro fugiu.



O criminoso que atirou conseguiu correr e invadir a casa de uma mulher e a fez de refém. A equipe policial entrou na casa com a ajuda do marido da vítima, que chegou momentos após a invasão.



O suspeito foi preso e a arma sem numeração foi apreendida.



A ocorrência foi registrada como sequestro e cárcere privado, homicídio, resistência e posse ilegal de arma no 3º Distrito Policial de Diadema, que requisitou perícia. Nesta terça-feira (27), o jovem teve a liberdade provisória decretada após audiência de custódia.