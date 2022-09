Furacão provoca paralisação de 11% da produção de petróleo do Golfo do México

27/09/2022 | 17:02



Aproximadamente 11% da produção atual de petróleo e 8,56% da produção de gás natural no Golfo do México foram paralisadas por causa do furacão Ian, informou nesta terça-feira, 27, a Agência de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, em Nova Orleans.

O trabalho da Agência envolve o monitoramento de plataformas offshore de petróleo e gás no local, enquanto ocorre um processo de evacuação dos locais por causa da tempestade.

Segundo o comunicado, a BSEE trabalha com operadores offshore e outras agências estaduais e federais até que as operações voltem ao normal e a tempestade não seja mais uma ameaça.

Com base nos dados dos relatórios dos operadores hoje, ocorreu a evacuação de um total de 12 plataformas de produção, o que representa 2,3% das 521 plataformas tripuladas no Golfo do México.

As plataformas de produção são as estruturas offshore a partir das quais o petróleo e o gás natural são produzidos e transportados para a costa.

Ao contrário das sondas de perfuração, que normalmente se deslocam de um local para outro, as instalações de produção permanecem no mesmo local durante todo o projeto.