São Paulo faz penúltimo treino no CT antes da viagem para Córdoba

27/09/2022 | 16:25



O São Paulo realizou, nesta terça-feira, o penúltimo treino no CT da Barra Funda antes da viagem para a Argentina, onde no sábado decide o título da Copa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, em Córdoba.

Os jogadores que atuaram na goleada sobre o Avaí, no domingo, só realizaram exercícios leves, enquanto os demais foram orientados pelo técnico Rogério Ceni com trabalhos táticos.

Apesar da presença dos meio-campistas André Anderson e Nikão no treinamentos, ambos não devem nem viajar para a Argentina. Com isso, Ceni deverá repetir a mesma equipe que marcou 4 a 0 no Avaí na final do torneio continental.

A formação deverá contar com: Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

O São Paulo volta a treinar nesta quarta-feira, às 10 horas, e viaja às 15h para a Argentina. Lá, o time vai realizar treinamentos quinta e sexta-feira, ambos às 15 horas.