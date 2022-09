Norte-americanos não pagarão mais de US$ 2 mil ao ano por medicamentos, diz Biden

27/09/2022 | 15:35



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 27, que os norte-americanos não pagarão mais do que dois mil dólares por ano para prescrição de medicamentos no tratamento de doenças como diabetes, câncer e pressão alta. A medida faz parte do pacote democrata Inflation Reduction Act (Lei de Redução da Inflação, na tradução literal).

"Estamos promovendo este benefício nos custos de assistência médica na proteção e fortalecimento do Medicare (seguro saúde) e da previdência social americana sem que isto abale nossa economia. Ao contrário, nossa expectativa é de uma diminuição de um trilhão de dólares em nosso déficit este ano", disse Biden em um evento na Casa Branca.