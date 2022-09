Em rara aparição, Zezé Di Camargo posa ao lado da sogra

27/09/2022 | 15:10



Zezé Di Camargo anda vivendo um dos melhores momentos de sua vida e adora compartilhar em suas redes sociais isso. Recentemente, o cantor apareceu sorridente em uma foto em família ao lado de sua noiva, Graciele Lacerda, e a mãe dela.

Como um bom genro, Zezé Di Camargo foi figurinha carimbada na festinha de aniversário da sogra e nas redes, Graciele ficou toda, toda com o encontro em família. Vale lembrar que essa é uma rara aparição dele com a sogra, e na legenda da publicação, a musa fitness escreveu:

Comemorando mais um ano de Mamis! Te amo.

Vale lembrar também que a noiva do sertanejo abriu uma caixinha de perguntas recentemente para interagir com os fãs e foi questionada sobre ter direito ou não no triplex luxuoso onde eles dois moram, em São Paulo. Sincerona, Graciele contou até detalhes financeiros e como funcionou toda a compra do imóvel.