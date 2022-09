Príncipe George dá resposta atrevida em briga na escola: Meu pai será rei, cuidado

27/09/2022 | 15:10



Embora seja tratado como uma criança qualquer durante as aulas, o Príncipe George sabe do papel que seus pais exercem dentro da monarquia do Reino Unido ? e usa o tal como argumento para ganhar discussões com seus colegas. A biógrafa Katie Nicholl, em seu novo livro A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa, fala sobre o gênio forte do filho de Príncipe William.

Ela explica que o fruto do casamento entre o príncipe e Kate Middleton, de nove anos de idade, teria retrucado seus amigos no playground da sua antiga escola em Londres relembrando-os de que o pai dele, o príncipe William, vai ocupar o trono algum dia.

Eles [o príncipe William e a princesa Kate] estão criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com a consciência de quem ele é e do papel que herdará, mas não querem sobrecarregá-los com um senso de dever. George entende que um dia será rei e, quando menino, brigou com amigos na escola, ganhando de seus colegas com a frase matadora: Meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado. Hoje aos nove anos de idade, o príncipe George ocupa o segundo lugar na fila de sucessão ao trono ocupado pelo avô, o rei Charles III. Ele é antecedido pelo pai, o príncipe William, e seguido pelos irmãos mais novos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

A autora também salientou que os três filhos do primogênito do Rei Charles III e da Princesa Diana serão apresentados com mais holofotes do que outros membros da família real na coroação de Charles III.

À medida que o mundo aceita a morte da rainha Elizabeth II, as atenções logo se voltarão para a coroação do rei Charles, que deve ocorrer na primavera ou no início do verão na Europa, ou seja, entre abril e junho. Espera-se que sua coroação seja mais curta e menos cara do que a de sua mãe, e o novo rei quer que o público testemunhe a experiência, assim como aconteceu com sua ascensão. A cerimônia provavelmente destacará a linha de sucessão, com William, Kate e seus filhos apresentando mais destaque do que outros membros da família.