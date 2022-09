Agressores de mulheres poderão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas

Da Redação



27/09/2022 | 14:59



Agressores de mulheres que cumprem medidas protetivas, concedidas pela Justiça, poderão ser vigiados por tornozeleiras eletrônicas. Nesta terça-feira (27), foi publicado no Diário Oficial, pela Polícia Civil, edital para a contratação de 1.000 delas. Com isso, as vítimas ficarão com uma unidade portátil com rastreamento que soará um alarme assim que o infrator ultrapassar a área delimitada na decisão judicial e enviará instantaneamente um aviso à vítima e à Polícia Militar.

O monitoramento das tornozeleiras será feito por GPS e por sinal emitido por antenas de celular. Além da tentativa de aproximação, o agressor será notificado se tentar retirar o equipamento sem permissão, entre as punições está a prisão preventiva, segundo informações do edital. A contratação dos dispositivos ocorrerá nos próximos dias pela Polícia Civil e a gestão do uso das tornozeleiras ficará sob a responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública.

A medida é mais um reforço nas ações de proteção às mulheres, como o aplicativo SOS Mulher, da PM, as 140 Delegacias da Mulher existentes no estado, as 77 salas DDM 24 horas, no interior do estado, e a DDM online, que permite o registro por celular ou computador das ocorrências de ameaça ou violência.

O edital já está disponível nos sites da Bolsa Eletrônica de Compras SP e do e-negociospublicos. A contratação será para locação das tornozeleiras e monitoramento pelo prazo de 30 meses.