Após chorar por problema financeiro, Bárbara Borges critica Deolane Bezerra em A Fazenda

27/09/2022 | 14:11



Que Deolane Bezerra está dando o que falar em A Fazenda, isso ninguém pode negar. Mas alguns companheiros não estão gostando de certas atitudes da advogada. Uma pessoa que reclamou da colega foi Bárbara Borges, que desabafou para outros peões que não curte o excesso de palavrões usados pela viúva de MC Kevin e também acha que ela usa palavras muito baixas.

As duas já chegaram a ter um embate e a atriz comentou isso na cara de Deolane:

- É um jogo que não bate contra o meu. Meu valor é esse.

A advogada então respondeu na lata e afirmou que têm coisas piores que palavrões:

- São seus princípios, igual eu, eu odeio ver o povo mentindo e muitas vezes já te vi acreditar em pessoas que estavam mentindo. É um jogo só que eu não aceito mentira.

Em uma dinâmica exibida apenas na última segunda-feira, dia 26, Borges ainda focou no grupo da doutora e disse que alguns peões se aproximaram dela por interesse e que muitos são puxa-saco de Deolane:

- Levando em consideração o que estou enxergando no jogo, eu reconheço a força da Deolane, o magnetismo que ela tem, e o que me incomoda são as coisas em volta dela. Nunca tive vocação para ser baba ovo de ninguém. Se eu falo com as pessoas é porque eu tenho vontade de falar.

Desabafando...

Bárbara, que é muito conhecida por seu trabalho como atriz, aproveitou a tarde da última segunda-feira, dia 26, para falar sobre estar sem oportunidades desde 2019. Em meio a sua emoção, ela também falou que tem passado por um momento muito complicado, desde o término de seu casamento, em dezembro de 2020:

- Tudo o que eu achei que tinha de perfeito na minha vida, que era a minha profissão e o meu casamento, ruindo. E aí teve a questão do álcool, porque eu estava mal da cabeça, deprimida total. Eu não conseguia nenhum trabalho, com dois filhos, pós-separação, perdi grana e internet nunca foi o meu forte, sempre foi um esforço muito grande. Minha fonte de renda era atriz. Mexeu com a minha cabeça. O que eu quero é trabalhar. Eu amo atuar.

Mesmo sem ter conhecimento, a atriz recebeu muitas mensagens de apoio na internet e muitos telespectadores estão torcendo por ela, principalmente após a dinâmica em que ela se mostrou uma ótima jogadora.