Black Friday: dicas para empresas evitarem problemas na operação

Da Redação

Do 33Giga



27/09/2022 | 13:55



O segundo semestre é marcado por datas comemorativas que atraem um maior movimento no comércio varejista. Uma delas é a Black Friday, na qual 50% dos brasileiros devem fazer compras – 3% superior em relação a 2021. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Globo. Até por conta dessas expectativas positivas, as ações preditivas por parte do varejo são essenciais para manter o funcionamento dos equipamentos ao longo de todo o período.

Segundo Fábio Freire, CEO e fundador da FindUP, startup de field service e atendimento presencial na área de TI, tanto as marcas que efetuam vendas físicas como as de forma online precisam desse tipo de atenção. “As ações preditivas culminam em um melhor atendimento ao consumidor por evitar transtornos como filas ocasionadas pela paralisação do sistema de pagamento. Além disso, esse tipo de ação ajuda a reduzir em até 50% os custos operacionais de uma loja”, afirma.

Para auxiliar as marcas a não suspenderem suas vendas na Black Friday, a FindUP traz cinco ações preditivas para escapar de problemas relacionados à tecnologia. Confira!

1. Verificação de infraestrutura e equipamentos

Para que não haja interrupções inesperadas ao longo do evento, o primeiro passo para uma loja garantir uma Black Friday bem-sucedida é verificar previamente toda sua infraestrutura e seus equipamentos de TI. “É essencial checar qualquer condição de atenção que sistemas e máquinas possam ter, como ruídos, lentidão, avarias e outros itens de análise”, explica Fábio.

2. Técnico alocado

Manter um profissional alocado, ou mesmo uma equipe, nas unidades de distribuição ou PDVs é importante para solucionar com agilidade qualquer problema que surgir e, assim, evitar perdas significativas por conta da paralisação de algum sistema. Em 2021, a FindUP atendeu uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, que possui mais de 25 mil colaboradores. Na ocasião, a startup enviou vários grupos de técnicos às lojas. Com isso, foram feitos atendimentos simultâneos em 400 endereços e cobertura de 100 a 300 equipamentos por dia.

3. Rollout de equipamentos

Por falar em equipamentos, outra ação importante na Black Friday é manter todos eles, como pinpads e POS, nas versões mais atualizadas. Assim, a operação pode ocorrer de maneira mais fluida e de acordo com as novidades tecnológicas mais recentes. “As ferramentas tecnológicas precisam ser cuidadas para que atinjam o nível de eficiência prometido. Isso sem falar que seu aperfeiçoamento com atualizações garante a subtração de ocorrências em produtos e serviços”, destaca o especialista.

4. Unidades de distribuição

As unidades de distribuição que estão ligadas diretamente ao e-commerce também merecem uma atenção especial por parte dos lojistas. Assim como os PDVs, elas precisam manter a operação de TI em bom funcionamento, para que, consequentemente, deem saída a todos os pedidos de maneira ágil.

5. Operação remota

Por fim, em uma realidade em que as operações remotas crescem em diversos segmentos, dividir essa forma de atuação com a presencial pode desburocratizar processos para a Black Friday. “Nem todos os problemas precisam ser resolvidos fisicamente. Uma operação de suporte remoto também pode ajudar a evitar problemas com mais fluidez e agilidade – duas características primordiais para a manutenção da tecnologia em datas especiais”, finaliza Fábio.