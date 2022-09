Filha de Juliano Cazarré passa por terceira cirurgia no coração

27/09/2022 | 13:44



Maria Guilhermina, a filha de três meses do ator Juliano Cazarré, terá que passar por uma terceira cirurgia no coração. A notícia foi compartilhada nos perfis do Instagram do ator e de Leticia Cazarré, mulher dele, nesta terça-feira, 27.

A bebê foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma doença rara que acomete a válvula tricúspede do órgão, e teve que passar por um procedimento logo após o nascimento. Em agosto, Maria também precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência, que foi bem sucedida.

Desta vez, Guilhermina realizará a Técnica do Cone, o "padrão ouro" para tratar a doença. No Instagram, Leticia pediu uma corrente de orações pela recuperação da bebê. "Ela nasceu numa terça-feira de manhã e, se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã. Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos despedimos dela a caminho do centro cirúrgico", escreveu.

Leticia ainda contou que ela e Juliano pediram para que o beato Álvaro del Portillo, de quem os dois compartilharam uma foto na rede, "intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina". "É hora de rezar e pedir, pedir muito. Juntem-se a nós nas orações a Dom Álvaro para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito", pediu.

Além da bebê, ela e o ator também são pais de Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena.