Guto Volpi assume como prefeito interino de Ribeirão e implementa projeto idealizado pelo pai

Artur Rodrigues



27/09/2022 | 13:24



O presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), tomou posse como prefeito interino, na manhã desta terça-feira (27), 14 dias após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassar o mandato de seu pai, Clóvis Volpi (PL), com base na Lei da Ficha Limpa. Em discurso, o novo gestor anunciou a implementação das lâmpadas de LED para a iluminação pública como primeiro ato.

"A nossa expectativa é começar a troca das lâmpadas logo depois do segundo turno das eleições nacionais. Já temos o contrato, agora só falta colocar em prática. Essa será a minha primeira medida como prefeito", afirmou Guto Volpi.

Esse projeto é um convênio feito ainda por Clóvis Volpi junto ao governo do estado de São Paulo, gerido por Rodrigo Garcia (PSDB). A articulação foi feita em junho, com repasse de R$ 20 milhões do governo estadual, que irá bancar todo o custo. A formalização deste acordo garante a troca de 18 mil pontos de luz em toda a cidade. Hoje, a iluminação pública usa lâmpadas de vapor de sódio, que produzem claridade de menor alcance em relação às de LED.

"Além de deixar a cidade visivelmente mais bonita, as luzes LED também trazem mais segurança. Elas já foram colocadas em outras cidades do Grande ABC e a criminalidade comprovadamente diminuiu", declarou o novo prefeito.

Novas eleições



Com a cassação de Clóvis Volpi, cabe agora ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do estado de São Paulo) convocar uma eleição suplementar. De início, esperava-se que as novas eletivas acontecessem ainda este ano, mas o prefeito cassado afirmou que seu partido já trabalha com a hipótese dessa situação se estender até o início de 2023.

"O TRE-SP tem duas datas disponíveis em seu calendário deste ano, 27 de novembro e 11 de dezembro. Acredito que dificilmente será em novembro, pois é necessário ter 45 dias de campanha. Então esperamos um parecer para dezembro ou para a primeira data de 2023, que deve ser em fevereiro", declarou o ex-prefeito.

Ainda não foram oficializados os candidatos, mas Volpi confirmou que o nome da situação virá do seu partido, o PL. Na posse, Guto disse que colocou seu nome à disposição, mas que irá respeitar a decisão do partido.

"O partido é quem irá decidir. Nós temos um bom secretariado, qualquer um daqui poderia ser o nosso nome. Estou à disposição, mas meu foco agora é manter o que foi construído nesses quase dois anos de mandato do meu pai", disse Guto.