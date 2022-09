Um pioneiro do News Seller. E do jornalismo de Diadema. O mais antigo ex-vereador. O centenário do Sr. Amaury.

Ademir Medici

“Em 1958, quando o News Seller foi lançado, eu via o Amaury percorrendo Diadema em seu fusquinha e distribuindo o jornal nas casas, comércio, em toda parte”.

Cf. Walter Adão Carreiro, memorialista de Diadema.

Às vésperas de completar 100 anos de idade, na última quarta-feira, Amaury Martins de Carvalho visitou o Diário e foi entrevistado pelo DGABC-TV. Contou histórias, mostrou fotografias e enviou um grande abraço aos diademenses, ao seu São Paulo FC e ao Água Santa.

As cenas estão gravados e podem ser acessadas no Diário On-Line.

Sr. Amaury fala da infância em Diadema, da escolinha onde estudou, dos primeiros trabalhos, da sua função de distribuidor do News Seller, o antecessor do Diário. Gostou tanto do trabalho, que virou jornalista, colaborando com a imprensa local.

Em 1966 publicou um artigo clássico no Diadema Jornal, focalizando a formação do bairro Eldorado em torno da Billings, represa que ele conhece desde os primórdios.

Antes da experiência como jornalista, quando distribuía o NS, participou ativamente do movimento de emancipação de Diadema, então ligado como distrito a São Bernardo. Amaury Martins de Carvalho foi um dos líderes daquele movimento.

O VEREADOR

Dono do título de eleitor nº 14, Amaury foi eleito vereador de Diadema para a terceira legislatura (1969 a 1972). É de sua autoria o projeto que incluiu Eldorado no calendário turístico do Estado de São Paulo.

A FAMÍLIA

Pais: José Martins de Carvalho e Thereza Martins da Costa.

Irmãos: Darly, Antonio, Ramiro, Thereza e Jacy.

Esposa: Ana Zilig de Carvalho.

Filhas: Claudete, Cleide e Cleuza.

Oito netos, 12 bisnetos e dois tataranetos.

HOMENAGEM

Nesta quinta-feira, Amaury Martins de Carvalho retornará à Câmara Municipal de Diadema. Na Tribuna Livre, receberá uma placa de Honra ao Mérito, que coroará uma vida de cidadão, autonomista, jornalista, vereador e memorialista, atividade última exercida em conjunto com o historiador da cidade, Walter Adão Carreiro.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória/Álbum familiar

AMAURY. No estúdio do DGABC-TV, nos tempos de vereador, com a esposa Ana Zilig e com a neta Juliana: no selo, a lembrança do antigo Jornal do Povo, de Diadema

REVOLUÇÃO DE 32

80º dia: 26 de setembro

É ótima a situação do Exército da Lei em todas as frentes.

Posições consolidadas em Amparo; ditatoriais se retraem na Zona do Norte; no Sul, inimigos rechaçados.

Cf. manchete e notícia do Estadão, edição de 27-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: a nossa situação em Mato Grosso agrava-se pela falta de recursos, que custam a chegar.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 27 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1956

MANCHETE – Grillo confirma que candidato renunciou.

O presidente do MDB de Santo André, advogado Lincoln Grillo, disse ontem (26-9-1972) que a renúncia do candidato Carlos Vicente Cerchiari a prefeito de Santo André foi ato impensado.

SANTO DO DIA

Vicente de Paulo (França 1581-1660).

Crédito da estampa 5 – Divulgação: Arquidiocese de São Paulo

UNIVERSAL. São Vicente de Paulo, canonizado em 1737: pelas suas fundações, é lembrado e festejado em todo o mundo

HOJE

Dia do Encanador e Instalador Hidráulico

Dia Mundial do Turismo

Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos

Dia Nacional do Idoso

EM 27 DE SETEMBRO DE...

1952 – Morre, em acidente na Via Dutra, Francisco Alves, o “Rei da Voz”. Deixou 938 gravações, entre as quais a valsa “Canção da Criança”, que diz:

Criança feliz, que vive a cantar

alegre embalar seu sonho infantil

ó meu bom Jesus, que a todos conduz

olhai as crianças do nosso Brasil!

1987 – Tombada (preservada oficialmente) a Vila de Paranapiacaba.

1992 – Manchete do Diário: “Eleição deve ser definida no primeiro turno.

Brandão, Demarchi, Dall’Anese, Grecco e Prisco estão virtualmente eleitos, segundo pesquisa eleitoral do Diário.

Relembrando: Newton Brandão, prefeito de Santo André; Walter Demarchi (São Bernardo), Antonio Dall’Anese (São Caetano), José Carlos Grecco (Mauá) e Valdírio Prisco (Ribeirão Pires).

E quem seria eleito prefeito em Diadema e em Rio Grande da Serra em 1992? Vamos acompanhar, relendo a coleção do Diário, verdadeira enciclopédia da História do Grande ABC.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 27 de setembro: Cacimba de Dentro e Mulungu (PB), Carauari (AM), Igarassu (PE) e Piritiba (BA).