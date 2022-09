Comemorando 50 anos de idade, Gwyneth Paltrow posa nua nas redes sociais

27/09/2022 | 13:11



Gwyneth Paltrow é o tipo de artista que não tem receio de falar o que pensa e nesta terça-feira, dia 27, a atriz está com motivos de sobra para comemorar porque está fazendo os seus tão sonhados 50 anos de idade.

Para dar mais ênfase na comemoração da data que é um marco na vida de qualquer pessoa, a artista decidiu posar nua em um ensaio fotográfico e dividiu com seus fãs e seguidores das redes sociais uma foto deste incrível ensaio.

Com os cabelos loiros soltos, Paltrow apareceu apoiada ao lado de uma espécie de plataforma branca, e claro como era de se esperar, recebeu altos elogios dos seus fãs e de vários outros artistas como: Naomi Watts, Reese Whiterspoon e Ali Wentworth.

Vale lembrar que antes mesmo de completar 50 anos de idade, Gwyneth Paltrow decidiu publicar um longo texto em seu site de saúde, bem-estar e estilo de vida. Com uma foto em que ela aparece saltando de biquíni, a artista refletiu sobre o tempo e a idade, dizendo que passou a se aceitar como realmente é deixando de lado a perfeição.

Estou tão ligada a esse sentimento de saudade, de promessa - promessa de queda, de algo que está diminuindo - quanto estava há 30 anos. Eu entendo em algum nível que a vida é linear, que eu vivi um número x de dias até agora e tenho mais na cesta debaixo do braço do que no campo diante de mim. Mas há algo sobre a doçura da vida que existe dentro de mim que não muda, que não mudará. É a essência da essência. Parece estar ficando mais gostoso. Marcado por queimaduras de forno, um dedo esmagado em uma janela há muito tempo, o nascimento de uma criança. Cabelos prateados e linhas finas. Enquanto eu faço o que posso para lutar por boa saúde e longevidade, para evitar músculos enfraquecidos e ossos recuados, eu tenho um mantra que insiro naqueles pensamentos imprudentes que tentam me atrapalhar: eu aceito. Aceito as marcas e a pele solta, as rugas. Aceito meu corpo e deixo de lado a necessidade de ser perfeita, parecer perfeita, desafiar a gravidade, desafiar a lógica, desafiar a humanidade. Eu aceito minha humanidade. Eu machuquei pessoas, nunca intencionalmente, mas fiz isso da mesma forma. Eu decepcionei as pessoas por não ser quem elas precisavam que eu fosse. Eu me traí para manter a paz. Cruzei linhas, cujos pensamentos às vezes me tiram do sono e me suspendem no vazio da vergonha por uma longa e escura noite. As pessoas costumam perguntar: Se você pudesse voltar ao seu eu de 21 anos [de idade] e dar-lhe alguns conselhos ? Bem, eu conheceria meu limite e me agarraria a ele com mais força do que minha própria vida. E, no entanto, talvez a questão mais importante seja o que farei daqui para frente. Eu gostaria de recuar um pouco. Eu gostaria de fazer meu círculo menor. Eu gostaria de cozinhar mais o jantar. Eu gostaria de ver mal-entendidos se tornarem entendimentos. Eu gostaria de continuar a abrir a parte mais profunda de mim para meu marido, mesmo que isso me assuste. Eu gostaria de cantar mais, mesmo que seja apenas no chuveiro. Gostaria de dizer a todos que tiveram uma experiência negativa comigo que sinto muito. Eu gostaria de me reconhecer plenamente. Talvez a lembrança deles não seja apenas de eu estar exultante, nem de eu lamentar as coisas que perdi ou não realizei. Espero que eles possam me perceber sentindo todas as coisas e manter a complexidade dessa noção. Equilibrar as escalas de aceitação e responsabilidade também é uma arte. E eu realmente não saberei como foi fazer 50 anos até muito mais tarde, quando eu puder refletir sobre isso de uma posição mais alta, talvez em um dos 50 anos [dos meus filhos], com corações cheios e partidos simultaneamente (como é a vida).