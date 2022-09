Carol Celico revela que Kaká adorava presenteá-la com novas alianças e que ela guardou todas

27/09/2022 | 13:11



Carol Celico que já manteve um relacionamento de dez anos com o ex-jogador de futebol, Kaká, agora arrumou um tempinho em sua agenda para conversar no Fab Talk, podcast de Fabi Justus, e deu mais detalhes da relação que tinha com o ex-marido.

No bate-papo que foi extremamente leve, Carol de 35 anos de idade deu alguns detalhes íntimos do casamento com Kaká e logo de cara já revelou que o ex-atleta fazia questão de dar uma nova aliança para ela todos os meses, e depois acertou a fala e disse que era anualmente.

- Eu guardei todas, porque ganhava uma nova aliança todo mês. Hoje guardo todas para dar para minha filha ? algumas até uso em outros dedos porque nem parecem alianças.

Celico que atualmente já vive um novo casamento, chegou até a narrar sobre o período da relação até o divórcio com Kaká. E para quem não sabe ou não lembra, a empresária noivou com o ex-jogador de futebol quando tinha apenas 17 anos de idade e eles se casaram no ano seguinte.

- Eu comecei a namorar de 14 para 15 anos. Um ano pouquinho depois ele foi morar na Itália e ficava fazendo vai e vem, indo visitar. Às vezes ele vinha.

Vale lembrar que eles foram casados de 2005 a 2014 e juntos são pais de Luca e Isabella.