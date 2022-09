Shakira não teria sido a única traída durante infidelidade de Gerard Piqué

27/09/2022 | 13:10



Mais um capítulo! Parece que a história entre Gerard Piqué e Shakira não vai encontrar o seu fim tão cedo. Após terem descoberto a identidade do suposto novo affair do jogador, agora a web foi bombardeada com outra novidade. Segundo o jornalista Jordi Martín, que também foi responsável por vazar a traição de Piqué, a cantora colombiana não foi a única que recebeu um belo par de galhas na cabeça durante a infidelidade do ex-marido.

Vou explicar ao mundo a grande traição, começou Jordi antes de narrar toda a história sobre o início do relacionamento entre o jogador e Clara Chiá, a suposta nova namorada.

O jornalista contou que Piqué e a estudante se conheceram durante um jantar de confraternização da empresa do jogador. Lá ele se apaixonou pela garota e os dois chegaram a trocar telefones, mas havia um único problema além do casamento com Shakira. A própria Chiá estava em um relacionamento sério com o irmão de um dos melhores amigos do craque do Barcelona.

Desde que se conheceram, ele se apaixonou pela garota. Eles trocaram telefones. No começo, eles se viam secretamente, narra o jornalista.

Mas a história toma outro rumo com uma nova decisão de Piqué:

Ele não só tira a namorada do irmão do seu melhor amigo, como também o demite da Kosmos e contrata a garota para seu lugar, contou Martín.

E a dor de cabeça de Shakira com a justiça continua!

Shakira está com o nome sujo em território espanhol. A cantora está sendo acusada de fraude fiscal que envolve uma quantia milionária não pagas durante os anos de 2012 e 2014.

Segundo informações publicas pelo O Globo, a colombiana será julgada pela justiça da Espanha, mas ainda sem data marcada. A decisão foi feita pelo Tribunal Provincial de Barcelona nesta terça-feira, dia 27.

Vale lembrar que no final de julho o Ministério Público já tinha feito um pedido de prisão de oito anos para a artista junto a uma multa que somava quase 24 milhões de euros, cerca de 124 milhões e 700 mil reais.