Ao ser questionada se roubou Justin Bieber de Selena Gomez, Hailey Bieber rebate: - Há uma verdade

27/09/2022 | 13:10



O podcast Call Her Daddy divulgou uma pequena prévia do que está por vir no episódio que será exibido na próxima quarta-feira, dia 27. Os fãs do casal Hailey e Justin Bieber já podem ficar ligados, porque a modelo fará algumas revelações durante a entrevista. Super direta, a apresentadora do programa chegou até a perguntar se a famosa roubou o cantor de Selena Gomez.

Em um vídeo compartilhado no Twitter exibindo alguns trechos da conversa, a norte-americana é questionada sobre como estar casada com alguém que possui um alto nível de fama impactou a sua identidade. A comandante do podcast também quis saber se ela esteve romanticamente com Justin enquanto ele mantinha um relacionamento com Selena.

Sem fugir da pergunta, Hailey respondeu:

- É uma loucura, eu literalmente nunca falei disto antes. Muito do ódio e da perpetuação vem de: Ah, você roubou ele. Isso é sobre as pessoas saberem a verdade, porque há uma verdade.

No entanto, os fãs precisarão segurar a curiosidade para saber a verdade até o lançamento do episódio completo. Vale lembrar que Justin e Selena mantiveram um romance marcado por idas e vindas durante seis anos, até chegar ao fim em 2018.