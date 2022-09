Eliezer se interna para fazer rinoplastia

27/09/2022 | 13:03



O ex-BBB Eliezer do Carmo se internou na manhã desta terça, 27, para fazer uma rinoplastia. Em seus stories no Instagram, ele mostrou toda a estrutura do hospital que vai realizar a cirurgia, o Blanc Hospital, e que estava acompanhado da namorada Viih Tube. Recentemente o casal revelou pelas redes sociais que espera o primeiro filho. O designer fez uma tour pela suíte do quarto antes de se submeter à cirurgia. Mostrou o lugar em que iria ficar e as acomodações dos acompanhantes. "Parece até sala vip de aeroporto. Aqui está o número da sala, aqui é onde os pacientes esperam... parece poltrona de classe executiva. Olha meu quarto", disse Eliezer nas redes sociais. "Vou ficar de olho em você amor", respondeu Viih Tube, que também mostrou o tratamento que recebeu no hospital em sua página no Instagram.