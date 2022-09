Da Redação



27/09/2022 | 12:41



Artigo - A pandemia e a solidariedade

O ciclo avançado de vacinação contra a Covid-19 agora em 2022 marca o fim da campanha "Inverno Solidário", que completa 3 anos com a distribuição de 1,2 milhão de cobertores novos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Promovida pelo Fundo Social de São Paulo, a "Inverno Solidário" substituiu a tradicional Campanha do Agasalho a partir de 2020, quando o coronavírus começou a se espalhar pelo País. Visando evitar acontaminação com o recebimento de roupas usadas, optamos pela arrecadação de cobertores novos, buscando assim, garantir os cuidados de saúde e higiene da população.

A onda de solidariedade neste período inicial fez com que conseguíssemos distribuir 451 mil cobertores. Ano passado, com o retorno gradual à normalidade, atingimos 310 mil doações de cobertores e recebemos 15 mil sacos de dormir produzidos pela iniciativa privada. Agora, encerrando o ciclo de doações, retomamos a distribuição de roupas em bom estado, distribuindo 2,95 milhões de peças e 441 mil cobertores. De forma inédita, o Fundo Social comprou 125 mil cobertores para suprir as demandas.

Apesar da significativa redução do número de casos e óbitos neste ano, os efeitos da pandemia perduram e as ações sociais precisam continuar. De acordo com dados oficiais, cerca de 460 mil pessoas inscritas no CadÚnico -­ que vivem em situação de vulnerabilidade social -­ são atendidas por programas totalmente financiados pelo Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. O Estado também envia recursos para desenvolverem ações à população em situação de pobreza e extrema pobreza.

É por estas razões e como forma complementar aos programas do governo Rodrigo Garcia que a tradicional Campanha do Agasalho de 2023 já está planejada, com projeto reformulado e pronto para atender os mais vulneráveis a se protegerem das complicações de saúde causadas pelas baixas temperaturas. Com a arrecadação de agasalhos, o projeto prevê entrega das peças higienizadas e ensacadas em uma ação que vai contratar­ com recursos do Estado­ empreendimentos comerciais para lavar as roupas antes da distribuição. Já as doações sem condições de uso serão reutilizadas para criação de novas peças de frio através do método upcycling.

A Campanha do Agasalho no próximo ano contará também com um novo programa desenvolvido pelo FUSSP -­ Geração de Renda -­ com a produção de agasalhos por alunos e ex-alunos da Escola de Moda que receberão pagamento pelo trabalho de costura. Esperamos que o fim da pandemia esteja próximo. E que o espírito de solidariedade de todas as edições da Campanha do Agasalho continue. Sempre.

Luciana Garcia é primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo.

Berenice Gianella é presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo.

Palavra do Leitor

Enel ­- 1

Enel acumula 139 condenações no Grande ABC apenas em 2022 (Setecidades, ontem). Por isso a CPI da Enel em Santo André foi tão importante para a região. Eu, Renatinho do Conselho, vereador de Santo André, estou na luta para abrir uma CPI da Enel na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o relatório final da nossa CPI já foi entregue ao nosso governador, agora precisamos da ajuda dos nossos deputados. Vamos acabar com as injustiças feitas ao nosso povo por essa empresa!

Renatinho do Conselho - Relator da CPI da Enel na Câmara de Sto.André

Enel -­ 2

E do que adianta ser condenada se não muda nada no atendimento e nos valores abusivos?

Natália Maria da Silva - Santo André

Enel ­- 3

O meu caso nunca foi solucionado. Disseram que o valor é esse e pronto! Tem outro fornecedor? Não! Então temos que engolir o que eles dizem!

Soraia Leme - do Instagram

Enel ­- 4

Pedi o corte de energia e a retirado do relógio de um imóvel depois de não resolverem a questão de me cobrarem a média há quase um ano não estando lá. Agora estou aguardando o prazo de 35 dias!

Stephani Martins - do Instagram

Ditado bíblico

O peixe morre pela boca. Então prestem atenção neste simples ditado bíblico: ''Me diz com quem andas e eu te digo quem és''. Isso é o que estamos vendo, lendo e ouvindo nas propagandas políticas, em todos os meios de comunicação. Ou seja, o gato se uniu com o rato, o lobo com as ovelhas e os que pregavam dignidade e honestidade, se uniram a ladrões e corruptos, para estarem no comando do poder. Por isso, na frente das urnas, a decisão é única e exclusiva da população. Plantou bem, vai colher o bem. Plantou mal, irá colher o mal sem sombra de dúvida, e com o agravante de se estender por gerações e gerações. Portanto, pensem para que suas mentes não se corrompam. Pois Deus está acima de tudo.

Sergio Antonio Ambrósio - Mauá

Campanha

Tempo de eleição é o momento que muitos candidatos saem do conforto dos gabinetes e vão às ruas ver a real situação das famílias, constatar a pobreza, o abandono e o sofrimento de tantas mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos, pois falta vaga nas escolas, e assim muitas crianças ficam sozinhas tomando conta umas das outras e correndo todos os riscos. Em especial, as candidatas relatam o fato como se fosse assunto novo e ficam estarrecidas diante das câmaras. Mas só agora essas mulheres que se dizem defensoras das mulheres? Não sabem que isso é o que acontece desde sempre? Mal sabem essas mulheres visitadas e sofredoras que por trás de todo estarrecimento das candidatas, elas serão esquecidas depois do dia 2 de outubro. Infelizmente essa é a realidade. Em tempos de eleição as pessoas são simplesmente usadas e depois esquecidas. Basta ver o que essas mesmas candidatas fizeram durante anos de seus mandatos, se fizessem alguma coisa não estariam tão assustadas.

Izabel Avallone - Capital

Benefício coletivo

Segundo a mídia, em várias edições, cerca de 30 milhões de brasileiros passam fome. Nós, eleitores, às vezes nem lembramos quem elegemos. Daí sugiro não reeleger os deputados e senadores que aprovaram o Fundo Eleitoral e, para saber quem foram eles é só pesquisar no Google "como cada parlamentar votou pelo fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões" e, além do expurgo, preferencialmente votar nos que prometerem extinguir os fundos partidário e eleitoral a fim de usar tais recursos em benefícios coletivos.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)