'Eu sou a mãe', diz Carmo Dalla Vecchia sobre filho com João Emanuel Carneiro

27/09/2022 | 12:35



Desde que falou pela primeira vez sobre sua sexualidade publicamente, em meados de 2021, Carmo Dalla Vecchia, que é casado com João Emanuel Carneiro, tem pautado com frequência o movimento LGBT+. Nesta semana, por exemplo, o ator falou sobre a paternidade homoafetiva. Vale lembrar que eles são pais de Pedro, de 3 anos.

Ao Foquinha no Gshow, Carmo declarou sua boa relação, de muito respeito, até hoje, com a barriga de aluguel. Conforme o ator, ele e João conversaram com mulher e seu marido, para saber se fariam o acordo, bem como se tinham afinidade. "A gente teve algumas reuniões, e aí tudo ficou absolutamente claro", garantiu.

Carmo comentou, também, sobre a dinâmica em família, destacando ser o mais atento aos horários de Pedro. "Eu sou a mãe, o João é o pai. Eu falo isso", brincou, alegando ter tido melasma na gravidez - condição comum entre as mulheres na gestação. "Olha a minha testa! Você já viu um homem que consegue ter melasma na gravidez? É o mais viado de todos", disse bem-humorado.

Apesar de estar bem resolvido, o ator expôs que sofreu um certo preconceito com sua própria orientação sexual. Ele explicou que homossexuais nascem "em uma sociedade que o tempo inteiro diz que a gente tá errado. Então, em algum lugar, isso habita dentro da sua cabeça".

Segundo Carmo, expor publicamente sua relação com João Emanuel foi uma maneira de mostrar sua realidade. "Foi uma forma que eu encontrei de legitimar minha sexualidade", destacou.